中国有关部门近期拟对QFII和RQFII税收进行专项清理并追征税款--消息

路透北京2月26日 - 两位消息人士周四透露，中国有关部门近日拟针对QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）税收采取专项清理活动，追征税款的时间范围为2009年11月17日至2014年11月16日。转让纯债型投资资产的，不在本次清理范围内。

中国证券投资基金业协会举办的QFII、RQFII税收政策解读培训班资料显示，此次清理的时间范围为QFII、RQFII获准进入中国境内市场至2014年11月16日。QFII、RQFII应按照清理工作要求，向税务机关提供该期间取得上述所得的情况。

“收税这事吵吵好多年了，特别是对QFII，一直是个悬而未放的利空，...这下来真的了。”一位参会的业内人士称。

另一位参会人士则表示，“现场有税务部门的官员、机构代表、律师参会，税务部门并表示不会再出文件性的细节指导。”

转让混合型投资资产的，不对其投资资产属性做进一步划分，全额视为转让权益性投资资产。转让可转债的，在转股前转让按照转让债券处理，不在本次清理范围内；转股后转让按照转让权益性投资资产处理。

中国证券投资基金业协会相关人员在路透查询时表示，此次培训班主要“定位为业务培训，应该不是在做任何政策发布什么别的这些东西。”

路透目前暂未能联络到中国证监会和税务总局相关人士对此进行评论。

去年沪港通开通前夕，财政部、国家税务总局和中国证监会曾联合公布沪港通下投资的税务安排，其中明确，自去年11月17日起，QFII和RQFII取得来源于A股等权益性投资资产转让所得，将暂免征收企业所得税；在11月17日之前取得的前述所得则应依法征收企业所得税。（完）

(发稿 路透中文部)

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