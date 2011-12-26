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中国财经 | 2011年 12月 27日 星期二 07:15 BJT

中国从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性保险销售公司

路透北京12月26日电---中国保监会周一发布公告称,保险监管部门从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性的保险销售公司.以"大爱保险集团"名义擅自开展宣传等活动违反有关法律规定.

保监会网站刊登的公告称,近期保险监管部门发现,自称注册在香港的"中国大爱保险服务集团",通过电子邮件的形式向全国保险中介机构及相关人员广泛发送邀请函,邀请其以现金或股权作价等形式入股成立一家全国性保险销售公司.

保监会表示,保险监管部门将在进一步调查的基础上严肃处理违法机构及个人,切实维护保险市场秩序和保险消费者利益.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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