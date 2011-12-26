中国从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性保险销售公司

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---中国保监会周一发布公告称,保险监管部门从未批准"大爱保险集团"在内地设立全国性的保险销售公司.以"大爱保险集团"名义擅自开展宣传等活动违反有关法律规定.
保监会网站刊登的公告称,近期保险监管部门发现,自称注册在香港的"中国大爱保险服务集团",通过电子邮件的形式向全国保险中介机构及相关人员广泛发送邀请函,邀请其以现金或股权作价等形式入股成立一家全国性保险销售公司.
保监会表示,保险监管部门将在进一步调查的基础上严肃处理违法机构及个人,切实维护保险市场秩序和保险消费者利益.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
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