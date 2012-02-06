中国证监会将加强新股询价监管

路透上海2月6日电---针对新股询价过程中出现的问题,中国证监会有关部门负责人近日表示,证监会正计划委托第三方研究机构对全部已上市公司的行业市盈率进行研究,并动态公布结果供机构和投资者参考.如果新股定价明显偏离行业市盈率,发行人及承销商或需说明定价依据.

中国证券报上周六报导并援引上述负责人表示,最近,对个别新股定价较高公司,证监会已要求网下询价对象提供估值研究报告,并对其进行认真研究,审查是否存在协商报价或故意压低、抬高价格情况.到目前为止,暂未发现违规行为.证监会将加强对定价较高上市公司监督,敦促发行人和承销商理性定价.

她透露,证监会正计划委托第三方研究机构测算全部上市公司行业市盈率水平,以避免承销商片面选择有利於发行人的数据公布,这一结果将根据市场变化动态调整.

对於下一步询价改革方向,她介绍,不论是改良式的荷兰式招标还是美式招标,证监会均会予以考虑,但任何询价方式均存在利弊.证监会欢迎投资者对询价机制改进献计献策,但归根结底,参与询价的机构投资者应切实从其代表的市场主体利益出发,客观理性地报价.

国务院总理温家宝近日表示,要求深化新股发行制度市场化改革.而新股定价偏高是市场公认的顽疾,近期国内对於改革新股询价制度的呼声渐高.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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