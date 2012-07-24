中国货币条件偏紧仍可能推升利率产品收益率--中信证券

路透北京7月24日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，中国货币条件总体仍处於偏紧的状态，资金面偏紧导致本周利率产品收益率仍可能继续小幅上行,但上行空间已经不大。建议交易型机构可择机介入中长期利率产品的波段操作，等待政策放松带来的机会。

而当前的国际粮价上涨对国内通胀的影响较小，中国7月份CPI同比下行至1.5%左右，三季度通胀会处於低位。

**国际粮价上涨对国内通胀的影响较小**

国际粮价上涨不改变CPI趋势。目前生猪存栏和母猪存栏量仍然不低，供给的充足弱化了饲料价格的上涨对猪肉价格的冲击。

从宏观面看，在货币增速和经济增长没有显着回升前，通胀水平缺乏大幅上行的基础。目前通缩的风险仍大於通胀的风险，我们维持7月份CPI同比下行至1.5%左右，三季度通胀处於低位的判断不变。

四季度CPI同比将出现小幅反弹，但反弹的力度主要取决於政策放松的力度。

**货币条件仍然偏紧**

6月份新增信贷规模和广义货币增速的回升有利於经济增长的企稳，但目前货币信贷增速仍然偏低，中长期贷款占比不高，实际利率也偏高。

总体货币条件仍处於偏紧的状态，使得经济增长很难在短期内显着的回升。

**市场研判和投资策略**

从目前情况看，7月份降准的概率下降，公开市场到期量进一步萎缩，央行进行大规模逆回购意愿不强，以及月末时点的到来都将使银行间市场资金面偏紧，7天回购利率很可能在本月内持续处於3.5%以上的水平，并将持续到8月初。

从对市场的影响来看，“紧货币”可谓是双刃剑：一方面，资金面偏紧在短期内导致收益率曲线平坦上移；但另一方面，货币政策放松偏慢，也意味着经济显着回升的可能性不大，这反过来又抑制了中长期利率的上行空间。

因此，我们认为，近期利率产品收益率仍将呈现震荡的走势。短期内收益率曲线可能继续呈现平坦化上移；而当准备金率实际下调後，利率产品收益率可能出现普降，在资金面持续宽松并伴随着信贷持续扩张後，随之而来的通胀上行/经济回升组合中，曲线才可能出现陡峭化上行的趋势。

在经历了上周的收益率上行後，利率产品收益率已经对资金面的偏紧和6月份的信贷扩张作出了一些反应。

资金面偏紧导致本周利率产品收益率仍可能继续小幅上行，但我们认为中长期利率产品收益率上行的空间已经不大，在资金面偏紧的状况下，我们建议交易型机构可以择机介入中长期利率产品的波段操作，等待政策放松带来的机会。(完)

--整理 钟华; 审校 张喜良

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