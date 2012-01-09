证监会官员称正研究存量发行等政策

路透上海1月9日电---中国证监会主席助理朱从玖表示,证监会正在研究存量发行、增加网下认购比例、改进监管制度,研究取消现行制度中涉及公司价值实质性判断的内容等五大措施,抑制新股热.

中国证券报周一引述朱从玖称,存在於二级市场和一级市场的新股高定价或新股热是不正常现象,损害了市场的健康发展,必须多管齐下,推动解决;证监会要进一步推动制度完善和制度的准确施用,普及新股风险和定价知识,促进参与各方履职尽责,共同着力降温新股热.

朱从玖指出,抑制新股热的着力点主要是新股的价格形成机制,包括新股在一二级市场的价格形成机制.要研究运用股权分置改革的成果,增加在新股发行和上市环节的存量股份流通性,考虑用存量股份配售、推动实际控制人之外的股份上市首日可流通等措施,以抑制过度投机新股.

此外,在股票定价、承销等方面,进一步简化程序和管制,增强承销责任约束.

他还表示,将研究增加机构投资者的认购比例,考虑取消新股网下认购比例上限限制.通过加大机构投资者在网下的认购比例,增加机构在定价时的责任和价格敏感性. 他谈到,要不断改进和完善监管制度.发行监管要更加专注于以信息披露为核心,不断提升信息披露质量,抑制包装和粉饰业绩.

同时要研究取消现行制度中涉及公司价值实质性判断的内容,如上市公司持续盈利能力等,避免造成误导.要进一步完善规则,推动发行人和市场中介机构归位尽责,加大对违规行为的惩处力度.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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