专访：中国应实施差别化区域发展战略 中部和东北需“自强”--专家

作者 乔艳红

路透北京8月31日 - 中国经济从区域上已经明确划分为“四大板块”。在国家发改委国土开发与地区经济研究所副所长高国力看来，中国区域战略很难齐头并进，未来中部地区关键是要提高产业配套能力，努力成为东部沿海产业转移的重要支点。

而去年以来经济增速持续位列全国末位的东北三省则要打破体制机制困扰，增强内生活力，在壮大民营经济同时，依托其独特的区位优势，在东北亚对外开放合作中找到自己的位置。

他日前在接受路透专访时并指出，最具活力的东部毫无疑问将在“十三五”(2016-2020年)期间带动全国经济再上一个台阶，而对西部地区则要从“输血”更多转向“造血”，鼓励发展特色优势产业，如生态旅游、光伏发电、风电和药材开发等。

“区域战略很难齐头并进，必须差别化，”高国力称，“中部来说，没有区位优势，不东不西，没享受西部开发政策，也没有享受东部开放政策，成了政策塌陷地。”

在中国四大区域板块战略中，中部崛起最后一个提出。不像西部大开发和东北振兴，都是国务院成立专门领导小组、并在发改委单设办公室，中部崛起虽然也有办公室，但却不是独立机构，而是挂靠在发改委地区经济司下面。

“设立一开始层次也低、规格也低，就决定了力度相对也低，没有太多实质的东西，”高国力介绍称，当初给了中部两项政策：一是二十几个老工业城市享受东北振兴的贷款贴息等扶持政策，二是部分城市和农村享受西部开发在基础设施投资方面减少甚或取消配套的政策，但最终都没有得到很好落实。

与此同时，中部自身的凝聚力也不强，当前仍然是一个较为松散的区域板块。但值得一提的是，中部六省都在努力做文章：湖南正努力向珠三角靠近，安徽奔向长三角，湖南有长江经济带，河南在加快建设中原经济区，安徽则努力摆脱中部、向东部靠拢，比较困难的是主要依靠煤炭产业的山西。

“中部没有崛起成为一个支点，有机承接东部的产业转移，东部产业都直接跳过中部向西安和重庆去了，”高国力称，“毕竟是承东启西、启南引北，十三五期间中部还是要努力提高配套能力，成为东部沿海产业转移的重要支点。”

国务院总理李克强在今年政府工作报告中提出，要拓展区域发展新空间，统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合，支持东部地区率先发展，在西部地区开工建设一批综合交通、能源、水利、民生等重大项目，落实好全面振兴东北等老工业基地政策措施，加快中部地区综合交通枢纽和网络等建设。

**东北振兴之困**

东北地区曾经是新中国的重工业摇篮，但2014年开始东北经济增速出现明显下降，大大低于全国平均水平。2015年上半年，吉林经济增速6.1%，黑龙江和辽宁分别为5.1%和2.6%，分别为全国倒数第四位、第三位和第一位。排名倒数第二的是中部省份山西省，增速2.7%。

东北振兴战略提出已经有10多年，中央投入大量资金、布局很多项目，努力解决老工业基地和资源型城市转型问题，但为什么没有从根子上解决问题？

高国力指出，这主要是因为东北的体制机制，国企比重高、民营企业比重低，大企业、重化工业比重高，中小微企业、轻工产业等有活力的、创新意识比较强的企业比较少。

与此同时，东北地区政府普遍比较强势，包办的比较多，市场化竞争的理念意识没有改革到位；除了三个省会城市，其它城市的积聚辐射能力也不强。

“一旦能源资源市场价格下调，大量企业马上不行了，溃不成军了，”他说，“如果没有东北振兴的话，可能现在形势会更恶劣。”

国家主席习近平7月中旬去东北调研考察时强调，振兴东北老工业基地已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，国家要加大支持力度，东北地区要增强内生发展活力和动力，加快老工业基地振兴发展。

“东北振兴不能着急，这是个长期的活儿，思想观念、体制机制都不是短期内能改变的，”高国力认为，东北需要在壮大民营经济、培育中小微群体方面下大力气，这样带来鲶鱼效应带活当地的经济。

东北经济的另一个突破口现在讨论比较多的就是，依托东北独特的区位优势，在东北亚对外开放合作、尤其是现在提出打造中俄蒙经济走廊，藉此机会努力“走出去”。

2014年8月国务院印发关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见，今年3月又出台东北城区老工业区搬迁改造专项实施办法，明确提出经过五到六年左右的持续努力，力争到2020年基本完成城区老工业区搬迁改造任务。

**东部 VS 西部**

东部板块最初包括12个省，后来广西被划到西部、辽宁被划进东北，所以现在的东部就指沿海的10个省份，这里是中国经济最发达、最具活力、开放程度最高的地方，去年批复的上海、天津、广东、福建四个自贸试验区均在东部。

与东部形成鲜明对比的是中国的西部，长期以来历史延续形成复杂的民族、边疆问题，是中国老少边穷群体规模最大的地区。一直以来，由于计划经济色彩浓厚、产业基础薄弱，大部分地区缺乏支柱产业、缺乏龙头企业。

“东部率先发展战略会继续优化调整完善，赋予东部更高的使命，在十三五区域发展格局中更重要的功能和定位，要带动全国经济再上一个台阶，”高国力称，“中国经济发展更多还是要靠东部地区。”

对于西部，则不能寄希望达到跟东部一样的发展水平。他表示，对西部要加大一般转移支付力度、推进生态补偿政策，进一步缩小城乡居民基本公共服务水平和东部的差距。

“不要追求经济层面，不要追求财政税收和产业规模，将来也不可能，”高国力称，“西部更多是把生态环境涵养好，把民族团结搞好，把边疆问题搞好。”

在此基础上，再因地制宜，适可而止发展一些特色优势产业，如生态和民俗旅游、光伏发电、风电和药材开发等等，毕竟西部还有那么多城市、生活着那么多人口。

“西部也不能只种草种树、不能只修桥铺路，要把‘输血’转为‘造血’，”高国力称，“立足于特色，立足于当地优势，能够解决局部的就业问题和发展问题就可以了。”（完）

(审校 张喜良)

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