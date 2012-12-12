英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京12月12日 - 中国对朝鲜发射火箭表示遗憾,并呼吁朝鲜遵守联合国安理会决议.
中国外交部发言人洪磊在每日例行发布会上做上述表示.
平壤方面抵制了来自美国、韩国、俄罗斯和日本要求其停止发射火箭的压力.
作为朝鲜唯一的主要外交盟友,中国曾敦促该国不要继续进行发射计划.但中国此前多次顶住了要求向朝鲜施加更多压力和制裁的呼声.(完)
--编译 王洋/洪曦; 审校 艾茂林/程琳
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路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。