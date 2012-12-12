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时事要闻 | 2012年 12月 12日 星期三 15:49 BJT

中国对朝鲜发射火箭表示遗憾

路透北京12月12日 - 中国对朝鲜发射火箭表示遗憾,并呼吁朝鲜遵守联合国安理会决议.

中国外交部发言人洪磊在每日例行发布会上做上述表示.

平壤方面抵制了来自美国、韩国、俄罗斯和日本要求其停止发射火箭的压力.

作为朝鲜唯一的主要外交盟友,中国曾敦促该国不要继续进行发射计划.但中国此前多次顶住了要求向朝鲜施加更多压力和制裁的呼声.(完)

--编译 王洋/洪曦; 审校 艾茂林/程琳

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