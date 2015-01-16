银监会拟明确委托贷款属中间业务 限定资金来源及用途

路透北京1月16日 - 中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

银监会发布商业银行委托贷款管理办法（征求意见稿），称要明确委托代理关系，商业银行按照责利匹配的原则，履行相应职责，收取代理手续费，不承担信用风险；此外，要求商业银行应严格隔离委托贷款业务与自营业务风险，并对委托贷款业务进行分级授权管理。

“委托贷款业务快速增长，暴露出一些问题和风险隐患，比如受托银行越位承担风险、借道规避监管要求等。”银监会有关负责人称。

银监会有关负责人指出，此份征求意见稿规定商业银行应严禁接受银行授信资金、具有特殊用途的各类专项基金、发行债券筹集资金、筹集他人资金等，为委托贷款的资金来源。

此外，征求意见稿规定，商业银行受托发放的贷款不得用于从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。

委托贷款是指是指委托人提供资金，由商业银行（受托人）根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回的贷款。

中国央行数据显示，2014年委托贷款增加2.51万亿元，同比少增396亿元。委托贷款在去年社会融资规模中占比为15.2%。

就在同一日，银监会发布商业银行并表管理与监管指引，同样强调管理表外业务风险，对于银行集团承担实际风险和损失的非信贷和表外业务，应根据业务实质，计算资本占用、计提减值准备。

银监会此前公布数据显示，截至去年三季度末，银行业不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。（完）

欲浏览原文，请点选银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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