中国银监会鼓励信贷投向节能降耗 探索绿色信贷资产证券化

路透北京1月19日 - 中国银监会周一联合发改委发布能效信贷指引，鼓励银行信贷投向降低能耗相关产业；并表示将在未来探索绿色信贷资产证券化和绿色金融债。

银监会新闻稿表示，该指引明确能效信贷的重点服务领域为工业节能、建筑节能、交通节能，以及与节能有关的其他重要领域；信贷投放方式包括直接向用能单位能效项目投放信贷，以及向拥有节能项目的节能服务公司提供信贷支持。

“将来会鼓励绿色信贷资产的证券化，降低此类贷款的风险权重，减少风险占有。”银监会统计部副主任叶燕斐在发布会上表示。

他称，将来还鼓励发行绿色金融债，允许绿色金融、能效金融做得多的银行在资金批发市场发行此类债券，并考虑将能效贷款不计入存贷比和合意贷款规模。

国务院此前关于加快发展节能环保产业的意见预测，节能环保产业产值年均增速将在15%以上，到2015年末，该领域总产值将达到4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业。

对于绿色信贷资产证券化，浦发银行(600000.SS)投资银行部副总经理杨静表示，现在浦发银行在做的资产证券化项目的基础资产包括工程机械贷款、信用卡按揭贷款等，因此绿色信贷证券化没有技术问题；但该领域证券化产品发行要看时间点，要考虑利率、投资者等因素。

近日，多位消息人士透露，中国银监会已发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格，允许批复下来的银行以备案制开展业务。

**风险可控**

叶燕斐表示，由于能效贷款的技术、交易结构、风险控制比较复杂，很多银行还没做此类业务，因此该领域还是蓝海，从事能效贷款业务的银行收益、风险都不错。

对于能效信贷的风险控制，他指出，能效信贷投放要项目要符合国家区域规划政策、产业发展政策等，项目要达到一定节能收益，并做好项目应收账款的质押登记。

“还要做好贷后监测，注意非经银行同意的对外担保、盲目投资以及借高利贷，这都会损害贷款人的财务基础。”他称。

叶燕斐表示，能效项目收益取决于能源的价格，最近国家发改委在价格改革方面力度很大，包括下放定价权或取消行政定价；由此能源价格上升，节能收益也会比较显着。

而据杨静介绍，节能公司为一些用能大户做节能改造，降低其能耗，这些用能大户也是银行的优质客户，这类企业肯定能够付钱，因此节能项目应收账款没有问题，依托产业链锁定了风险。

银监会此前公布数据显示，截至去年三季度末，银行业不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。（完）

欲浏览原文，请点选银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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