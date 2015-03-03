中国央企逾4万亿海外资产基本无审计--新华

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透上海3月3日 - 新华社报导称，中国央企超过4万亿元的境外资产游离于国家审计之外。凸显政府扩大国企反腐面临的困难。
报导援引全国政协委员、审计署原副审计长董大胜指出，央企海外资产“基本上没有进行审计”。
官方数据显示，截至2013年底，110多家央企资产总额达到35万亿元，其中境外经营单位资产总额占比12.5%，这意味着超过4万亿元的资产基本上没有进行审计。
董大胜表示，过去只对110多家央企的57家进行过领导干部经济责任审计，其余企业由有关部门组织或者委托会计师事务所进行审计。同时，对央企越来越大的境外投资也基本上没有进行审计，存在着国有企业审计大量空白点。
“这不符合法律规定的审计机关职责和权限，”董大胜说道。
董大胜建议对国有企业财务收支等情况每年审计一次，或者两年审计一次。对企业的重大改组、并购、国有产权的处置转让和重大投资项目等，要实行专项跟踪审计。（完）
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。