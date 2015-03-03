中国央企逾4万亿海外资产基本无审计--新华

路透上海3月3日 - 新华社报导称，中国央企超过4万亿元的境外资产游离于国家审计之外。凸显政府扩大国企反腐面临的困难。

报导援引全国政协委员、审计署原副审计长董大胜指出，央企海外资产“基本上没有进行审计”。

官方数据显示，截至2013年底，110多家央企资产总额达到35万亿元，其中境外经营单位资产总额占比12.5%，这意味着超过4万亿元的资产基本上没有进行审计。

董大胜表示，过去只对110多家央企的57家进行过领导干部经济责任审计，其余企业由有关部门组织或者委托会计师事务所进行审计。同时，对央企越来越大的境外投资也基本上没有进行审计，存在着国有企业审计大量空白点。

“这不符合法律规定的审计机关职责和权限，”董大胜说道。

董大胜建议对国有企业财务收支等情况每年审计一次，或者两年审计一次。对企业的重大改组、并购、国有产权的处置转让和重大投资项目等，要实行专项跟踪审计。（完）

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