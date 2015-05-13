（更正）中国新增5000亿元信贷资产证券化试点规模--国务院常务会议

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
（更正标题及内文信贷资产证券化试点规模，央广误报为500亿元，实为5,000亿元）
路透北京5月13日 - 中央人民广播电台报导周三报道，中国国务院常务会议决定进一步推进信贷资产证券化，以改革创新盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模。
银监会官员曾在2月初表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。
按资产计中国第三大银行--农业银行 (1288.HK)(601288.SS) 董事长刘士余在今年两会期间曾表示，信贷资产证券化是化解中国银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。
银监会此前公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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