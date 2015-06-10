中国发改委批复包括两铁路在内的七个项目 累计投资1,267亿元

路透北京6月10日 - 中国继续加快稳增长，扩投资的步伐。国家发展改革委员会周三批复新建商丘至合肥至杭州铁路、海口美兰机场二期扩建等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。

发改委官网下午最新公告两项铁路可行性研究报告的批复，包括新建商丘至合肥至杭州铁路，以及新建合浦至湛江铁路。

周三稍早批复的五个项目分别为：海口美兰国际机场二期扩建工程，黑龙江省五大连池民用机场，中国民航科学技术研究院航空安全实验基地工程，新建新疆莎车民用机场和新疆若羌民用机场。

商丘至合肥至杭州铁路项目总投资960.8亿元。资金来源为：项目资本金占总投资的50%，计480.4亿元，安排中央预算内投资74.7亿元；其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金解决。资本金以外的资金利用国家开发银行等国内银行贷款解决。

新建该铁路，意在为构建中部地区、皖江城市带与长江三角洲地区的便捷运输通道，完善铁路网布局，促进区域经济社会发展，推进沿线地区城镇化进程。

合浦至湛江铁路项目总投资138亿元，其中工程投资131.9亿元，机车车辆购置费6.1亿元。资金来源为：项目资本金69亿元，占总投资的50%；其余资本金由中国铁路总公司使用铁路发展基金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。广西沿海铁路公司作为项目法人，负责铁路工程建设和运营管理。建设工期为三年半。

新疆莎车民用机场项目总投资约5.58亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.95亿元，民航局安排民航发展基金2.43亿元，其余投资1.2亿元由新疆自治区政府安排财政性资金解决。

新疆若羌民用机场项目总投资5.48亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.92亿元，民航局安排民航发展基金2.27亿元，其余由若羌县人民政府安排财政性资金解决。

为提升民航科研实力和综合保障能力，促进民航安全发展，同意建设位于北京市顺义区的航空安全实验基地。该项目总投资5.75亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。

黑龙江五大连池民用机场项目总投资6.91亿元，其中，发改委安排中央预算内投资1.67亿元，民航局安排民航发展基金1.94亿元，黑龙江省政府安排财政资金1.98亿元，黑河市政府安排财政资金1.32亿元。

海口美兰国际机场二期扩建工程项目总投资144.68亿元。其中机场工程138.38亿元，资本金62.27亿元，由发改委安排中央预算内投资5亿元，民航局安排民航发展基金7.84亿元，海南省政府安排财政性资金12.84亿元和海口美兰国际机场有限责任公司的股东按持股比例出资解决；资本金之外投资由海口美兰国际机场有限责任公司筹措解决。

空管工程5.02亿元，由民航局安排民航发展基金解决。供油工程1.28亿元，由海南美亚实业有限公司安排自有资金0.52亿元，其余通过银行贷款解决。（完）

(发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 黄凯/张喜良)

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