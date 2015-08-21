落实安全生产责任制 粮食等部门强化安全隐患排查--中国发改委

路透北京8月21日 - 中国国家发展改革委周五发布紧急通知，要求汲取天津港“8.12”瑞海公司爆炸等特大安全事故教训，坚决落实安全生产责任制，各级粮食部门要强化安全隐患排查，能源主管部门要开展能源行业相关领域危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治。

发改委网站刊登的有关通知表示，近期，全国一些地区连续发生重特大安全生产事故，特别是天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故，造成重大人员伤亡、经济损失和社会影响，教训极其深刻。

通知称，各级发展改革部门要会同有关部门，加强各类建设项目事前、事中、事后全程监管。

做好城市建设、社会事业、重大基础设施、产业发展等规划之间的衔接，落实安全生产防护距离与防护设施的布局要求和建设标准。严格项目安全评价和社会稳定风险评估，避免违规乱上项目造成重大风险隐患。

通知要求，各级粮食部门要强化安全隐患排查，组织开展安全生产大检查，对外包作业、登高作业、烘干作业、粉尘清理、用电管理等建立分类台账，对隐患逐项登记，落实专人负责治理，并跟踪整改落实情况。

各级能源主管部门要深入开展能源行业相关领域危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治，组织开展针对制氢站、制氨区、燃油罐区、危险化学品仓库、燃煤电厂储煤场和制粉系统、燃气电厂天然气系统等安全情况的检查。要继续加强水电站大坝安全监督管理和核电安全管理等工作。

国家物资储备系统所属国家物资仓库要切实担负起安全生产主体责任，严格管理国家储备物资，特别是要确保危险化学品储存安全。

8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。截止今日下午三时，天津爆炸事故遇难人数升至116人，失联人员降为60人。

中共中央政治局周四召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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