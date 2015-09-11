中国证监会对四券商及浙商期货行政处罚 因擅自接入外部系统（更新版）

(新增更多细节和评论)

路透北京9月11日 - 在海通证券(600837.SS)(6837.HK)等四家券商近期被立案调查后，中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布对其处理决定，拟对海通证券、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、方正证券(601901.SS)和广发证券(000776.SZ)(1776.HK)四家券商以及浙商期货处以责令改正、警告、没收违法所得及罚款等处分。

他在新闻会上指出，华泰证券、海通证券、广发证券、方正证券对外部接入的恒生HOMS系统等第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效理，对相关客户的身份情况缺乏了解，未采集客户终端信息，未采集记录和客户身份识别有关的信息。

浙商期货为部分客户开通Homs系统，知晓Homs具有分账户的功能，但未对风险进行提示和把控，不符合期货公司审慎经营和风险管理要求。

他表示，华泰证券、海通证券和广发证券在7月12日中国证监会发布相关清理整顿的通知后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的有效性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户，应从重处罚。

他指出，根据相关法规，证监会拟决定没收上述四家券商违法所得，并对方正证券处以违法所得2倍的罚款，其余三券商处以3倍的罚款；没收浙商期货违法所得2.8万元人民币，并处于30万元罚款。上述五家公司相关责任人均受到警告处分，处以5-10万元罚款。

其中华泰证券被没收违法所得1,823.53万元，并被处以5,470.6万元罚款；海通证券被没收违法所得2,865.3万元，并被处以8,595.9万元罚款；广发证券被没收680.5万元违法所得，并被处于2,041.5万元罚款；方正证券被没收871.7万元并被处于1,743.4万元罚款。

他说，证券、期货公司应严格按照客户账户管理有关规定对客户身份的真实性进行审查，严格遵守审慎经营和风险管理要求。

8月底，海通证券、华泰证券、方正证券和广发证券均发布公告称，其被证监会立案调查，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。（完）

(发稿 吴晓龙; 撰写 林琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。