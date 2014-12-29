免征42项小微企业行政事业性收费 减轻企业负担--财政部

沪深证交所两融余额周三减少32.3亿元至9,342.1亿元
路透上海4月20日 - 中国股市沪综指周三收跌0.81%。沪深证交所融资融券余额当日减少32.3亿元人民币；两市两融余额为9,342.1亿元。
路透北京12月29日 - 为进一步减轻小微企业负担，中国将自明年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费。
中国财政部网站周一刊登的通知全文称，取消、停征和免征上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排。
财政部还表示要坚决取缔各种乱收费。“凡未经国务院和省级人民政府及其财政、价格主管部门批准，越权设立的行政事业性收费项目一律取消。”财政部称。（完）
参看财政部通知全文，请点选财政部网站：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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