去年120家券商净利润965.54亿元 基本实现全盈利--证券业协会

路透北京1月20日 - 中国证券业协会周二公布数据显示，2014年120家证券公司119家实现盈利。证券公司未经审计财务报表显示，全年实现净利润965.54亿元人民币，营业收入2,602.84亿元，代理买卖证券业务净收入和证券投资收益（含公允价值变动）仍占大头。

数据显示，证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入1,049.48亿元、证券承销与保荐业务净收入240.19亿元、财务顾问业务净收入69.19亿元、投资咨询业务净收入22.31亿元、资产管理业务净收入124.35亿元、证券投资收益（含公允价值变动）710.28亿元、融资融券业务利息收入446.24亿元。

据统计，截至2014年12月31日，证券公司总资产为4.09万亿元，净资产为9,205.19亿元，净资本为6,791.60亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.2万亿元，托管证券市值24.86万亿元，受托管理资金本金总额7.97万亿元。

2014年下半年，中国股市在市场半信半疑中掀起了一轮波澜壮阔的单边上涨。沪综指自2014年3月低点1,974点开始逐波上扬，11月下旬更是加速走高，去年全年升幅达53%，表现为五年来最佳。2014年市场明显的赚钱效应已吸引大批增量资金跑步入场。[nL3S0U71DJ](完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。