中国发布排污权出让收入管理暂行办法 收入全额上缴地方国库

路透北京7月31日 - 为了规范排污权出让收入管理，建立健全环境资源有偿使用制度，中国继续向环境污染开战。财政部周五发布排污权出让收入管理暂行办法，明确排污权出让收入属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理。排污权有效期原则上为五年。

刊登在财政部网站的通知称，试点地区地方人民政府采取定额出让或通过市场公开出让(包括拍卖、挂牌、协议等)方式出让排污权。对现有排污单位取得排污权，采取定额出让方式。 对新建项目排污权和改建、扩建项目新增排污权，以及现有排污单位为达到污染物排放总量控制要求新增排污权，通过市场公开出让方式。

通知要求任何单位和个人均不得违反本办法规定，自行改变排污权出让收入的征收范围和标准，也不得违反排污权交易规则低价出让排污权。 严禁违规对排污单位减免、缓征排污权出让收入，或者以先征后返、补贴等形式变相减免排污权出让收入。

排污权使用费的征收标准由试点地区省级价格、财政、环境保护部门根据当地环境资源稀缺程度、经济发展水平、污染治理成本等因素确定。 排污权有效期原则上为五年。有效期满后，排污单位需要延续排污权的，应当按照地方环境保护部门重新核定的排污权，继续缴纳排污权使用费。缴纳排污权使用费金额较大、一次性缴纳确有困难的排污单位，可在排污权有效期内分次缴纳，首次缴款不得低于应缴总额的40%。(完)

欲浏览政策详情，请点选财政部官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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