《阳歌专栏》中国对外国科技企业采取新措施

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国对外国科技企业采取新措施**

一句话：中国将要求向中国银行机构出售产品的公司提交源代码，外国科技供应商将表示不满，但最终会顺从，因担忧被排除在中国市场之外。

中国对外国技术引发的国家安全风险担忧再度上升，报导称中国政府准备对向中国银行机构提供网络产品和服务的外资企业实施更多限制。IBM(IBM.N)、思科(CSCO.O)和惠普(HPQ.N)可能首当其冲，但作为长期的行业观察者，我认为此举并非针对他们。

事实是华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)等国内供应商也会受到同样程度的调查。区别在于中国政府的控制力不同。国内厂商必须遵守中国政府的要求，而外国企业则更加难以控制。

因此中国政府越发要求外资科技企业让中国政府可以接触到他们的核心技术和与中国相关的数据，以便进行调查。这似乎也是此次动作的原因，报导称，中国将要求向中国银行机构出售产品的公司提交源代码，接受敏感度审查，并在中国设立研发中心。

报导援引一份预期将在数月后向业界下发的官方文件称，中国政府希望到2019年时国内金融机构75%的技术设备做到“安全、可控”。该文件去年下半年获得批准，但未具体说明什么是“安全、可控”，这意味着银行及其供应商要自行解读。

去年中国和西方的网络安全纠纷升级，这不是中国政府首次做出这样的要求了。此前的报导指出，中国政府正在要求国内大型银行停止购买外国网络设备，所以此次行动可能是对全面禁令的妥协。

电信和互联网行业情况类似。苹果(AAPL.O)去年同意将与中国用户相关的数据存储在中国境内的电脑上。本周还有报导称，苹果同意中国国家安全官员对其所有产品进行检查。此前有报导指出，网络设备生产商思科被中国三大电信巨头中的至少一家回避，但其他全球供应商仍在中国市场大规模开展业务。

参与国家安全游戏的国家显然不只中国一个。美国也有类似行为，2012年非正式地禁止所有中国电信设备向美国网络运营商销售。澳大利亚也基本禁止政府支持的网络使用中国电信设备。

接下来会发生什么呢？我相信美国企业会对新规做出一些抵抗，称其为干预和负担。但IBM和惠普等美国企业不容易获得美国政府的帮助，因为美国也禁止中国电信设备。这些企业最终只能像苹果那样遵守中国政府的规定，因为他们不能放弃中国市场。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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