泛海控股和新华联等合组国内首家民营主导的再保险公司

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月14日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)周五公告称，全资子公司武汉中央商务区建设投资股份公司作为主发起人之一，联合新华联(000620.SZ)、亿利资源集团、巨人投资公司等共同成立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司，注册资本暂定为100亿元人民币。
这家拟设立的再保险公司暂定名为亚太再保险股份公司，注册地在上海，发起人股东除上述四家，还包括北京汇源饮料食品集团全资子公司重庆三峡果业集团公司，五位发起人各占20%股份，每家出资额为20亿元。
亿利资源集团是亿利能源(600277.SS)的母公司，巨人投资是国内知名富豪史玉柱的投资公司。
公告并称，中国现已成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。但作为保险产业链的重要组成部分，中国再保险行业起步较晚，市场主体较少，2013年中国专业再保险机构再保费收入仅占全球再保险市场的2%左右，发展潜力巨大。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。