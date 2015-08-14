泛海控股和新华联等合组国内首家民营主导的再保险公司

路透上海8月14日 - 中国泛海控股股份有限公司(000046.SZ)周五公告称，全资子公司武汉中央商务区建设投资股份公司作为主发起人之一，联合新华联(000620.SZ)、亿利资源集团、巨人投资公司等共同成立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司，注册资本暂定为100亿元人民币。

这家拟设立的再保险公司暂定名为亚太再保险股份公司，注册地在上海，发起人股东除上述四家，还包括北京汇源饮料食品集团全资子公司重庆三峡果业集团公司，五位发起人各占20%股份，每家出资额为20亿元。

亿利资源集团是亿利能源(600277.SS)的母公司，巨人投资是国内知名富豪史玉柱的投资公司。

公告并称，中国现已成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。但作为保险产业链的重要组成部分，中国再保险行业起步较晚，市场主体较少，2013年中国专业再保险机构再保费收入仅占全球再保险市场的2%左右，发展潜力巨大。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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