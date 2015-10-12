中国再保险锁定15名基础投资者 认购额占IPO最多三分之二

路透香港10月12日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司已锁定15名基础投资者，占其高至20.1亿美元的首次公开发售（IPO）比重最多三分之二。

文件显示，中再集团锁定长城寰亚、国家电网英大、国开国际投资、中广核投资、中国人保(1339.HK)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等15名基础投资者合共认购11.2亿美元的股份，相当于IPO比重56-67%；这批股份设有六个月禁售期。

中再集团设定招股价区间每股2.25-2.70港元，初步拟发售约57.7亿股新股，相当于扩大后股本13.6%；集资129.82-155.79亿港元（16.75-20.1亿美元），主要用于补充资本金。

以招股价区间中位值计，该公司上市后市值约1,044亿港元（约135亿美元）。而据消息人士此前称，上市市账率介乎1.12-1.3倍。

该公司今天开始路演，预计于10月26日在联交所挂牌上市，新股编号“1508”。中金香港证券、瑞银UBSG.VX以及汇丰(HSBA.L)担任联席保荐人。

以2014年再保险保费规模计，中再集团为亚洲最大、全球第八大再保险集团。该公司的四大业务分别为财产再保险、人身再保险、财产险直保（大地保险）及资产管理，另外透过华泰保险经纪提供全国性保险中介服务。主要股东财政部和中央汇金分别占上市前15.09%及84.91%的股权。

于2012、2013及2014年度，中再集团录得收入分别为605.51亿元、683.01亿元及777.99亿元人民币，净利22.62亿元、33.73亿元及54.04亿元，加权平均净资产收益率5.4%、7.58%及10.91%。

2012-14年度集团的偿付能力充足率分别是381%、324%及248%，2015年上半年为253%。

以下为各基础投资者认购金额（亿美元）：

长城寰亚国际资产管理 1.5

国家电网英大 1.5

国开国际投资 1.1

中广核投资 1.0

中新建招商股权投资 1.0

三峡财务 1.0

北京市基础设施投资 0.8

中国人寿 0.5

中国人保 0.5

中船投资 0.5

惠理 0.5

易方达基金YDF Elite 0.5

东方资产管理 0.3

Prudential 0.3

Estate Summer 0.2

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总金额 11.2 （完）