中国REITs开闸预期强烈--报载

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海9月17日 - 中国证券报周二引述权威人士称，有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，开闸预期强烈。该政策可能伴随着房地产调控长效机制推出。
业内人士表示，从当前房地产再融资政策执行情况不难看出，促进房地产业融资市场化、多元化和规范化，将是政策方向。有关部门正在酝酿的房地产调控长效机制，可能对此予以强化。
REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，将投资综合收益按比例分配给投资者的信托基金。作为房地产融资证券化的重要手段，REITs被不少业内人士看好。
天津、上海等地2009年开始着手准备相关试点，但到目前为止，对于REITs试点的相关情况，主管部门尚未有明确表态。
目前，房地产调控长效机制正在酝酿中。业内人士认为，有关房地产融资的政策有可能强化市场化方向，放松行政管制和限制。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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