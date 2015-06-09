鹏华前海万科REITs获准注册 为国内首只公募REITs--报载

路透上海6月9日 - 据证券时报周二报导，由鹏华基金管理公司申报的鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金昨日完成注册，这意味着国内首只公募RETIs（房地产投资信托基金）即将正式起航，公募基金投资范围也拓展到不动产领域。

报导指出，鹏华前海万科REITs所涉及的商业物业——前海企业公馆由国内大型地产企业万科(000002.SZ)打造，坐落于深圳前海。随着前海商业生态圈的逐步成形，各项优惠政策措施的不断落实，前海公馆项目租金收益有较好的成长空间。

去年中信证券(600030.SS)曾将其两幢自有物业打包设计出国内首只RETIs产品，总规模为52.1亿元人民币，该产品采用专项资产管理计划形式，私募发行。

REITs产品自上世纪60年代诞生于美国，经过多年发展其优势获得认可，对于美国大型机构投资者和个人投资者而言，已成为主流投资品种之一。数据显示，过去20年，多个REITs板块实现了两位数的年化总回报，其中写字楼为12%。同时在美国上市的REITs在2013年度派发了大约340亿美元的股息分红。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。