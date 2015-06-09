鹏华前海万科REITs获准注册 为国内首只公募REITs--报载

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海6月9日 - 据证券时报周二报导，由鹏华基金管理公司申报的鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金昨日完成注册，这意味着国内首只公募RETIs（房地产投资信托基金）即将正式起航，公募基金投资范围也拓展到不动产领域。
报导指出，鹏华前海万科REITs所涉及的商业物业——前海企业公馆由国内大型地产企业万科(000002.SZ)打造，坐落于深圳前海。随着前海商业生态圈的逐步成形，各项优惠政策措施的不断落实，前海公馆项目租金收益有较好的成长空间。
去年中信证券(600030.SS)曾将其两幢自有物业打包设计出国内首只RETIs产品，总规模为52.1亿元人民币，该产品采用专项资产管理计划形式，私募发行。
REITs产品自上世纪60年代诞生于美国，经过多年发展其优势获得认可，对于美国大型机构投资者和个人投资者而言，已成为主流投资品种之一。数据显示，过去20年，多个REITs板块实现了两位数的年化总回报，其中写字楼为12%。同时在美国上市的REITs在2013年度派发了大约340亿美元的股息分红。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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