中国经销商炮轰雷诺销售目标不合理 雷诺则为在华战略辩护

路透上海1月15日 - 法国雷诺汽车(Renault)对一家中国经销商针对其销售目标的批评信做出回应，并向中国经销商提供帮助和支持。雷诺汽车称，在公司实施扩张策略下，对经销商的获利抱有信心。

这封信周四刊登在《人民日报》的网站上。经销商指责雷诺在华的合资公司--东风雷诺汽车有限公司制定了偏高的销售目标，迫使经销商购买高于实际可能销售量的汽车，导致他们降价和遭受严重亏损。

该信称，2014年雷诺在华90%的经销商都亏损。

这使雷诺成为又一个遭到中国经销商谴责的外国车商，主要争议在于，谁应当承受市场放缓造成的主要损失。2014年中国汽车市场增速下降一半，至6.9%。

本月稍早，中国汽车经销商协会称，已经说服宝马汽车向经销商提供51亿元人民币(8.24亿美元)补贴，保时捷和丰田汽车也在与各自的经销商磋商补贴和销售目标。

该经销商在信中呼吁联合抵制雷诺，争取其所谓的切实的销售目标。本月稍晚，雷诺将召开经销商会议，预计将制定2015年中国经销商的销售目标。

雷诺在电邮声明中称，与东风汽车仅成立一年的合资公司去年销售量跳涨26%，并指出该公司的中国经销商处于“中国市场份额争夺战的前线。”

不过经销商也是独立的企业组织，容易受到市场力量的冲击，雷诺表示，将为“管理不善和业绩较差”的经销商提供支持。

雷诺还表示，计划2015年将中国的经销网络扩大50%，以获得更大市场份额。雷诺计划到年底时在中国建立150个经销商，目前有100个。

“作为一家新成立的合资公司，我们的经销网络扩张与其他品牌相比不算‘很快’...我们对经销商获利抱有信心,”雷诺称。

这封邮件没有提到提供补贴的事宜。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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