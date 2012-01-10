人民网A股IPO拟周五过会 中影集团、中国联通等参股

路透北京1月10电---中国证监会周一晚间公告称,将於周五(13日)审核人民网股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请,中影集团、中国联通、中国电信、中国石化、中信证券(6030.HK)(600030.SS)旗下金石投资均为参股企业.

据其预披露资料显示,其A股计划发行6,911万股,占发行後总股本的25%.公司计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券.

发行前,公司的控股股东及实际控制人为人民日报社,其直接持发行人66.01%的股份,此外通过环球时报、京华时报和汽车报社分别间接持有公司11.89%、0.82%和0.82%的股份.因此,人民日报社直接及间接持有发行人79.54%的股份.

欲披露文件并称,参股股东还包括中国电影集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司、中国石油化工集团公司、发行人保荐机构中信证券的全资子公司--金石投资等.

数据显示,2011年1-6月,公司实现营业收入2.11亿元,净利3,050万元.目前其收入来源主要是广告业务.2010年,公司互联网广告业务实现收入1.68亿元,同比增长62.48%,占营业收入比例为50.79%.

发行人并警示投资者,2010年和2011年1-6月,公司享受税收政策优惠金额合计分别为2,024.88万元和905.68万元,分别占当期税前利润总额的25.68%和29.93%.若上述税收优惠政策发生变化或享受期限到期,将会对公司的经营业绩产生一定的影响.

中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.另据路透消息指,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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