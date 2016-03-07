中国租赁市场潜力巨大 应着力发展融资经营租赁服务--政协委员

路透北京3月7日 - 中国政协委员、交通银行(601328.SS)(3328.HK)前监事长华庆山周一称，近年中国融资租赁服务发展迅速，但与发达国家相比仍有巨大发展空间；从杠杆率和利润率考虑，中国应更大力发展融资经营租赁。

他在全国两会期间政协经济小组会议上表示，截至2015年底，中国金融租赁资产规模达到4万亿人民币，比2006年增长100倍，9年的复合增长率高达67%，且最近三年的增长率达到翻番的水平。而在美国，德国，日本三个租赁业务最为活跃的市场上，其业务规模可以达到GDP的20%-30%。

在他看来，中国融资租赁的快速发展源于租赁业务能够降低经营实体对固定资产一次性投入的负担，大量租赁中介公司应运而生。但由于这些公司净资产小而杠杆率高，且大部分租赁标的物用于过剩行业，致使银行面临一定风险。他并提到，交通银行去年起对租赁公司的融资安排已趋于谨慎。

华庆山认为，与融资租赁相比，中国更应该发展融资经营租赁业务。一方面，中国融资租赁杠杆率高达10倍，而经营租赁一般只有3倍。

另一方面，国际上经营租赁占一定比例的租赁公司（如20%-30%）利润率能达到20%，而中国市场上的融资租赁公司利润率只有6%左右。“在4万亿的租赁资产中95%左右都是融资租赁，因此我们租赁公司的利润率并不高。”（完）