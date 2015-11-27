中国使用财政资金举办的会议持续减少 工作会议降幅最大--行业报告

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月27日 - 中国长期以来由政府机关、事业单位公款支撑的“文山会海”被明显遏制。新华社周四援引2014年中国会议统计分析报告称，使用财政资金举办的会议持续减少，特别是政府会议占国内全部会议比例2014年比2013年下降21.4%，比2010年下降高达55%。
报告并称，若按照会议性质分类，政府性的工作讨论会议下降幅度最大，此类会议由2010年占全部会议的60%急减至2014年26.7%，下降幅度高达55.5%。
“中央‘八条规定’和‘六条禁令’对国内会议产业的深远影响已全面显现，特别是使用财政资金举办的各类会议持续减少，年下降幅度达21.4%，”报告称，“而各地方政府长期作为‘形象工程’推出的‘国际峰会’‘世界论坛’等越来越少。”
此前地方政府经常花大量经费操办形象工程，请几个外国人就自称‘国际峰会’、‘世界论坛’，如今这种现象越来越少；多由事业单位、政府机构主办的这类会议，最近五年下降幅度分别高达68.2%和58.1%。
该报告由中国旅游饭店业协会、中国旅行社协会、中国会议酒店联盟等联合编纂，是中国旅游饭店及旅游行业的权威行业报告。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)