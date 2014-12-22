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中国财经 | 2014年 12月 22日 星期一 13:23 BJT

央企1至11月实现利润1.95万亿元 同比增5.2%--国资委

路透北京12月22日 - 中国国务院国资委主任张毅周一称，今年1至11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入39.8万亿元人民币，同比增长4.5%；实现利润1.95万亿元，同比增长5.2%。

新华社援引他在国资委召开中央企业、地方国资委负责人会议上的讲话称，其中中央企业实现营业收入22.5万亿元，同比增长3.3%；实现利润1.28万亿元，同比增长5.2%。

张毅指出，2015年要做好的重点工作包括：全力以赴保增长，注重提高经营绩效；积极推进国有企业改革，要准确界定不同国有企业功能，稳妥、规范、有序发展混合所有制经济，进一步完善现代企业制度等。

他指出，国务院国资委要带头自我改革、自我革命。各级国资委都要勇于变革，以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，把该给的坚决给到位，同时对该管的也要管到位。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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