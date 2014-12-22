央企1至11月实现利润1.95万亿元 同比增5.2%--国资委

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月22日 - 中国国务院国资委主任张毅周一称，今年1至11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入39.8万亿元人民币，同比增长4.5%；实现利润1.95万亿元，同比增长5.2%。
新华社援引他在国资委召开中央企业、地方国资委负责人会议上的讲话称，其中中央企业实现营业收入22.5万亿元，同比增长3.3%；实现利润1.28万亿元，同比增长5.2%。
张毅指出，2015年要做好的重点工作包括：全力以赴保增长，注重提高经营绩效；积极推进国有企业改革，要准确界定不同国有企业功能，稳妥、规范、有序发展混合所有制经济，进一步完善现代企业制度等。
他指出，国务院国资委要带头自我改革、自我革命。各级国资委都要勇于变革，以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，把该给的坚决给到位，同时对该管的也要管到位。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。