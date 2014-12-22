央企1至11月实现利润1.95万亿元 同比增5.2%--国资委

新华社援引他在国资委召开中央企业、地方国资委负责人会议上的讲话称，其中中央企业实现营业收入22.5万亿元，同比增长3.3%；实现利润1.28万亿元，同比增长5.2%。

他指出，国务院国资委要带头自我改革、自我革命。各级国资委都要勇于变革，以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，建立权力清单、责任清单、负面清单，授权一批，下放一批，收缩一批，移交一批，把该放的坚决放到位，把该给的坚决给到位，同时对该管的也要管到位。（完）