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中国财经 | 2015年 1月 22日 星期四 16:00 BJT

2014年国企利润增长3.4% 成本增幅续高于收入--财政部

路透北京1月22日 - 中国财政部周四公布，2014年全国国有及国有控股企业利润总额增长3.4%至24,765.4亿元，增幅较1-11月增幅4.5%下降；去年国企的总体成本增幅续高于收入增幅。

财政部网站刊登的新闻稿显示，2014年全国国有企业利润总额和应交税金同比增幅均放缓。汽车、医药等行业利润增幅较高，煤炭、化工等行业利润降幅较大，有色行业处于亏损状态。

在去年国企实现利润总额中，中央企业17,280.2亿元，同比增长3.6%。地方国有企业7,485.2亿元，同比增长2.8%。

数据并显示，去年国有企业营业总收入同比增长4%，而营业总成本增长4.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长4.4%、2.6%和19.2%。

截止去年12月末，国有企业资产总额同比增长12.1%；负债总额同比增长12.2%；所有者权益合计355,629.4亿元，同比增长11.8%。

新闻稿并指出，1-12月，与上年同期相比，汽车、医药、商贸等行业利润总额正增长；煤炭、化工、石化等行业利润总额负增长。有色行业处于亏损状态。

中国2013年国企利润增长5.9%，而2012年为下降5.8%。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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