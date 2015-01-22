2014年国企利润增长3.4% 成本增幅续高于收入--财政部

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京1月22日 - 中国财政部周四公布，2014年全国国有及国有控股企业利润总额增长3.4%至24,765.4亿元，增幅较1-11月增幅4.5%下降；去年国企的总体成本增幅续高于收入增幅。
财政部网站刊登的新闻稿显示，2014年全国国有企业利润总额和应交税金同比增幅均放缓。汽车、医药等行业利润增幅较高，煤炭、化工等行业利润降幅较大，有色行业处于亏损状态。
在去年国企实现利润总额中，中央企业17,280.2亿元，同比增长3.6%。地方国有企业7,485.2亿元，同比增长2.8%。
数据并显示，去年国有企业营业总收入同比增长4%，而营业总成本增长4.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长4.4%、2.6%和19.2%。
截止去年12月末，国有企业资产总额同比增长12.1%；负债总额同比增长12.2%；所有者权益合计355,629.4亿元，同比增长11.8%。
新闻稿并指出，1-12月，与上年同期相比，汽车、医药、商贸等行业利润总额正增长；煤炭、化工、石化等行业利润总额负增长。有色行业处于亏损状态。
中国2013年国企利润增长5.9%，而2012年为下降5.8%。（完）
更多细节，请点选财政部网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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