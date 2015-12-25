东方明珠料全年净利30亿元 明年净利排名国内互联网业前五

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月25日 - 中国上海东方明珠新媒体股份有限公司(600637.SS)周四晚间披露年终战略发布会内容，预计今年实现营收210亿元人民币，净利30亿元，有望在明年营收进入中国互联网企业排名前10，利润进入前五位。
据该公司三季报，今年前三季实现营收159.8亿元，净利25.25亿元，分别同比增长41.33%和34.25%；每股收益1.03元。
公告显示，今年该公司OTT（互联网电视）用户达800万，BesTV APP（应用程序）已达到100万日活跃用户。明年计划实现OTT月活跃用户2,500万，成为互联网电视第一入口；BesTV APP日活跃用户1,000万规模，跻身行业前10。
东方明珠并披露，明年计划版权采购投入15亿元。在内容独播方面，东方明珠已与 MBC、华谊兄弟(300027.SZ)、TVB、TVBS、HBO、日本富士台等达成独家战略合作。目前公司在电影方面拥有累计超过4万部电影版权，覆盖好莱坞、欧洲等热门经典大片；电视剧内容上全年拥有超过2万集电视剧，覆盖主流卫视以及央视90%的热门剧集。
东方明珠周四收报39.01元，过去一个月累计上涨5.58%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。