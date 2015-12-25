东方明珠料全年净利30亿元 明年净利排名国内互联网业前五

路透上海12月25日 - 中国上海东方明珠新媒体股份有限公司(600637.SS)周四晚间披露年终战略发布会内容，预计今年实现营收210亿元人民币，净利30亿元，有望在明年营收进入中国互联网企业排名前10，利润进入前五位。

据该公司三季报，今年前三季实现营收159.8亿元，净利25.25亿元，分别同比增长41.33%和34.25%；每股收益1.03元。

公告显示，今年该公司OTT（互联网电视）用户达800万，BesTV APP（应用程序）已达到100万日活跃用户。明年计划实现OTT月活跃用户2,500万，成为互联网电视第一入口；BesTV APP日活跃用户1,000万规模，跻身行业前10。

东方明珠并披露，明年计划版权采购投入15亿元。在内容独播方面，东方明珠已与 MBC、华谊兄弟(300027.SZ)、TVB、TVBS、HBO、日本富士台等达成独家战略合作。目前公司在电影方面拥有累计超过4万部电影版权，覆盖好莱坞、欧洲等热门经典大片；电视剧内容上全年拥有超过2万集电视剧，覆盖主流卫视以及央视90%的热门剧集。

东方明珠周四收报39.01元，过去一个月累计上涨5.58%。（完）