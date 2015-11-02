前三季中国上市公司业绩明显回探 净利润仅同比微增1.46%--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月2日 - 上海证券报周一报导称，中国沪深两市2,800家上市公司前三季度合计创造净利润1.99万亿元，同比微增1.46%，而上半年合计净利润的同比增幅为8.66%。在中国宏观经济增速放缓的大背景下，中国股市上市公司整体营收及业绩增速出现明显回探。
据报导统计，在剔除金融和“两桶油”后，其上市公司前三季度的净利润下滑更为明显，同比下降14.32%，上半年的对应数据则为同比增加6.40%。
今年前三季度，上市公司实现营业收入共计21.16万亿元，同比下降2.53%。在2800家上市公司中，今年前三季度有2337家盈利，463家公司业绩亏损。
此外，据上证报统计，在三季报上市公司股东榜中，证金系三季度共买入1366家上市公司股票，将近两市公司总数的一半。剔除中央汇金在工农中建等七只金融蓝筹的原有持仓外，证金系9月30日的持股总市值为1.26万亿元。
从持仓上市公司构成来看，证金系持股的沪市公司有561家，持股市值达9641亿元；创业板公司217家，证金系持股市值415亿元。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。