国研中心预计今年经济“前降後稳” 货币政策应稳健加微调

* 今年经济呈"前降後稳",全年GDP增长8%以上

* CPI和PPI涨幅将随经济企稳回升,但压力较小

* 货币政策保持稳健,适时适度微调

路透北京4月26日电---中国国务院发展研究中心发布报告称,预计2012年全年中国经济运行将呈"前降後稳"态势,全年经济增长在8%以上.宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策.

刊登在上海证券报的这份国研中心报告预计,今年投资增速降幅有限,出口增长高於去年底的预期.物价涨幅将随经济回稳而有所回升,预计居民消费价格指数(CPI)上涨3.5%左右,工业生产者出厂价格(PPI)涨幅在4%以内.

在货币政策方面,报告称应保持稳健,并适时适度微调.跟踪外汇占款变动,适时下调法定存款准备金率,确保银行流动性平稳.另外,保持汇率基本稳定,并引导汇率双向浮动.

中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低於市场预期.同期固定资产投资(不含农户)同比增长20.9%.同时,3月贸易重现出口导向的顺差,进出口同比增幅均较上月大幅回落,其中进口降幅更大.

报告分析称,在美国经济呈现温和复苏;欧债危机处置取得阶段性进展,金融市场初步企稳;新兴经济体通胀压力减轻,宏观政策开始明显放松的环境下,预计中国出口增长将逐步回升,全年增幅望接近15%.

而内需增长亦有望逐步企稳.中国仍处消费快速增长期,消费的稳定性总体较高.受居民收入增长、公共服务改善及汽车销售回稳等因素支撑,及住房刚性需求逐步释放,消费实际降幅有限.且企业去库存也有望在年中前结束.

不过,短期需求下降的最大风险来自於投资.预计房地产库存将在3季度达到峰值,同期房地产企业特别是中小房地产企业的资金链亦将更趋紧张.不过,保障房在建规模大则有利於稳定投资增长.

中国政府工作报告此前将2012年GDP增长目标调降为7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.

**防止过度放宽宏观政策**

报告并指出,本轮经济回调已超出了一般意义上的周期波动范畴,是中长期增长潜力下降与多重周期因素叠加的结果,供给冲击改变了要素价格趋势,且体制障碍扭曲资源配置.

"宏观政策要顺应增长阶段的转换,特别要防止过度放宽宏观政策而使经济重回以往高增长轨道的倾向",报告并称,"增长阶段转换也需要一个相对稳定的宏观环境,宏观政策也要防止在多重因素作用下短期内增长速度过快下滑".

因而,需处理好稳增长、调结构、控物价的关系,在保持总需求政策基本稳定的同时,重点推行改革导向的供给政策,促进经济结构调整;着力消除体制障碍,纠正扭曲性资源配置;并积极推动基础产业改革.

在政策方面,除了保持货币政策稳定,适时适度微调,在具体操作方面,亦要将同业存款纳入存贷比考核,以月为基础考核金融机构的存贷比指标,保证信贷的正常投放.

同时,加强对担保、典当、小额信贷公司、信托公司等的监管,规范银行理财业务，避免引发系统性风险和倒逼货币发行.另外,还要允许商业银行存款利率上浮,逐步推进利率市场化;大力发展企业债券市场,开辟新的融资渠道.

另外,在推进结构性减税方面,需进一步加大对中小企业技术创新的财税支持力度;调整完善"营改增"试点方案,切实减少重复征税和降低税负;加快落实农产品增值税进项税额核定扣除办法等.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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