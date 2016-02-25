中国外储月度变化在2月可能转正--中金

路透北京2月25日 - 中国大型投行--中金公司周四发布研报指出，中国外汇储备月度变化可能在2月份转正，中国外汇储备仍足以应对外部冲击。虽然短期贬值压力或有所缓解，但人民币汇率只有在经济企稳的情况下才能最终稳定。

以下是中金公司的宏观简评《关于外汇储备和人民币汇率的若干问答》的要点摘录：

上个月外汇储备下降995亿美元符合我们预期。虽然海外市场出现了对数据的质疑，但我们认为它与随后公布的货币与贸易数据（包括央行外汇占款下降）大致吻合，可相互印证。央行可通过使用远期和掉期等工具进行外汇干预并避免外汇储备当期下降，但这是操作手法而非数据质量问题。

我们认为外汇储备月度变化可能在2月份转正，因为：

美元出现较大贬值。本月至今，美元指数下跌2.13%，对应约275亿美元的正向估值效应。

外汇交易较快下降。本月至今，日均交易量较1月下降29%，表明在央行沟通之后及G20财长行长会议前夕，市场情绪有所改善。

在春节假期期间，没有外汇交易和全面外汇银行服务，而且本月仅29天。

贸易顺差或继续保持在高位。随着人民币短期风险缓解，出口商持汇意愿或有所下降，从而部分抵消资本账户下的流出。

多项管制措施的执行已更加严格，而稳定汇率政策更一以贯之的执行也应有助于缓解贬值预期，放缓外储下降速度。

中国外汇储备仍足以应对外部冲击。除外汇储备，央行还持有其他储备资产和其他外汇资产。截至2015年12月，这些资产总计2,000亿美元。

而且，在考虑中国对外偿付能力时，其他政府机构持有的外汇资产应加回外汇储备，而非从中扣除。中投公司所管理的7,467亿美元资产并不包含在外汇储备的统计内，但是中国对外偿付能力的一部分。

虽然短期贬值压力或有所缓解，但人民币汇率只有在经济企稳的情况下才能最终稳定。（完）