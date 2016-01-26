焦点：投机者称中国1月外储可能减少2000亿美元 降幅近翻倍

图为以人民币为背景拍摄的美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦1月25日 - 一家做空人民币的西方对冲基金周一表示，中国1月硬通货储备降幅可能扩大近一倍至2,000亿美元左右，令中国当局更有可能允许人民币出现一波更大幅度贬值。

去年12月中国外汇储备下降1,080亿美元，为历史最大单月降幅，也是刺激中国交易商和西方投机基金本月稍早狂卖人民币的因素之一。

中国外储过去18个月稳步下降，从2014年6月的3.99万亿美元降至去年12月的3.33万亿美元。

Omni宏观基金首席策略师Chris Morrison表示，中国央行对离岸人民币干预方式的改变，将帮助推动本月外储降幅大幅上升。

“他们现在报告的对美元-离岸人民币汇率的干预为零，因为他们一直在延展远期合约，从未真正交割美元，”Morrison表示。

“有意思的是，他们1月份并未延展远期合约，所以干预数字应在报告中呈现，并增大外储降幅。1月的降幅将超过12月，我认为大约在2,000亿美元。”

认为人民币高估而对其发动突袭的对冲基金，极少愿意谈论交易策略以及中国在批发(趸售)金融市场的人民币防线细节。自2014年初以来，Omni一直在做空人民币。

曾担任苏格兰皇家银行和摩根大通自营交易员的Morrison称，去年8月中国安排人民币一次性大幅贬值带来“不俗回报”后，在中国当局1月初采取一轮强力维稳人民币行动之前，该基金已经通过做空获得了更多获利。

他说，一周多前人民币远期汇价再次下跌时，Omni又进入了该交易。

中国名义外汇储备仍为纪录最大。尽管银行分析师今年的一个主流观点之一是人民币下跌，但多数预估跌幅不到10%。

过去六个月中国金融市场陆续发生几次恐慌并导致资本流出，已经损及中国外汇储备。

“(人民币)15-20%的变动幅度非常合理，”Morrison说。

“但如果中国发生危机，那么这个数字就太保守了。美元兑人民币可能从6升到9。我不是编造出这个数字来耸人听闻，这正是其他一些新兴市场发生过的事情，比如土耳其和巴西。”(完)