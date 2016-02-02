香港《经济日报》：中央择机降准 抗炒家要信心战

（2月2日社评）

内地上月采购经理指数恶化，市场憧憬人行再降准减息。炒家正伺机造淡中国，中央应研春节后再松货币，以振信心，更应阐明推供给侧改革、稳定需求的具体措施，以安市场忧心。

内地上月制造业采购经理指数（PMI）跌至49.4的三年半新低，市场憧憬人行再降准减息撑经济。惟人行在春节前已加推短期措施，纾节前资金紧张，包括逆回购、中期借贷便利操作（MLF）、常备借贷便利操作（SLF）等，累计释逾二万亿元人币应急，资金量几近降准三次，若春节前再减息降准，货币政策将过松，显无必要。

但春节假后，中央应择机出招。因人行将在春节后陆续回笼上述中短期资金，或需以减息降准，续保流动性充裕。且有外媒昨指数家大型对冲基金正造淡中国，虽有意见忧中央若再松货币，恐添人币沽压，再掀走资潮，惟中国经济续弱，才是惹炒家垂涎底因。故中央要抗炒家，就要彰显保经济决心，春节后适度减息降准以稳经济，应难避免。

惟市场弥漫对华淡风，既因内地经济续下行，亦因市场对中央如何落实供给侧改革抱不少疑问，自难对中国经济前景乐观，更为炒家唱淡制造藉口。中央要挽市场信心，就应设法纾市场此两大疑虑。

在供给侧改革上，中央多番强调有壮士断腕决心，惟市场却忧此恐造成大量企业关停破产、引爆新一轮工人下岗潮，如钢铁业或须裁减40万人。故中央除显改革决心，更要尽快展示具体蓝图，向外界说明改革的路綫图与时间表，阐明改革将在哪些行业分阶段推行，更要有配套措施缓减冲击，让市场相信供给侧改革的阵痛可控。

至于稳需求则要有实招，中央称今年不会再推＂强刺激＂，惟市场忧中央若袖手，过去几年由中央牵头谷投资、促消费注入的内需动力，恐将熄火。中央既放风今年将加大预算赤字，由去年占GDP约2.3%，今年将增至逾3%，应尽快说明新增开支将投向哪些领域，可创造多少有效投资与消费，保内需助经济软着陆。

国际炒家已磨刀霍霍伺机狙击，中央处理不当将横添金融经济风险，故人行应善用降准减息撑经济，在促改革与稳经济上更须先赢信心战，提振市场对中国改革路向、驾驭经济周期变化的信心，令炒家难有藉口发难，稳住经济金融大局。（完）