居民对物价上涨预期升温--人行调查

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日 - 中国人民银行周二公布四季度储户调查显示,四季度有41.7%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.7个百分点.
同期,有66.6%居民认为目前房价"难以接受"的高,较年初下降1个百分点.
而四季度69.9%的银行家预期下季度中国货币政策适度,较本季判断下降5.1个百分点.同期,银行家宏观经济信心指数为55.1%,较上季大幅上升13.1个百分点,但较去年同期下降4.3个百分点.
此外,调查亦显示,四季度企业家宏观经济热度指数为31.6%,环比上升0.2个百分点,同比则下降10.1个百分点,并连续六个季度位于50%的临界值以下.
浏览央行调查报告,请点选(www.pbc.gov.cn/)(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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