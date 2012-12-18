居民对物价上涨预期升温--人行调查

路透北京12月18日 - 中国人民银行周二公布四季度储户调查显示,四季度有41.7%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.7个百分点.

同期,有66.6%居民认为目前房价"难以接受"的高,较年初下降1个百分点.

而四季度69.9%的银行家预期下季度中国货币政策适度,较本季判断下降5.1个百分点.同期,银行家宏观经济信心指数为55.1%,较上季大幅上升13.1个百分点,但较去年同期下降4.3个百分点.

此外,调查亦显示,四季度企业家宏观经济热度指数为31.6%,环比上升0.2个百分点,同比则下降10.1个百分点,并连续六个季度位于50%的临界值以下.

浏览央行调查报告,请点选(www.pbc.gov.cn/)(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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