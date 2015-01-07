《唐毅亭专栏》已把资源全力配置到资本市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文为乐瑞资产管理公司董事长唐毅亭在中金公司“人民币新常态论坛”的发言纪要，仅代表本人观点）
中国目前处于什么样的发展阶段，决定了如何理解整个宏观经济形势和资本市场。这个问题与中国在国际上的崛起紧密相关。一个国家从贫穷走向富裕，从年轻走向成熟，从闭关自守走向改革开放，再没有比中国这样一个鲜活的案列了。一个国家成长的不同阶段有不同的任务和要求。尽管中国从人均收入来看还不算太高，还没有到一万美元，但从整个经济结构来看，中国已经是一个成熟的制造业国家，上游是原材料国家，下游是发达国家消费体。从全球产业分工，或者是产业链条的利益格局来看，中国其实已经进入到了发达国家的早期阶段。中国进入到发达国家早期阶段的特征之一，就是刘易斯拐点到来/人口红利消失。劳动力短缺导致劳动力工资的上涨，进而导致竞争力的相对弱化。弱化的过程中，为了保持发展速度就会在各种压力之下提高的国家债务率，债务率大幅提高的结果是降低经济增长效率。这也是在08年到今年上半年所发生的主要的事件。
但是从2013年中以来，到2014年年中，很多情况发生了重要的变化，比如人民银行对非标的控制，比如43号文对地方债务的控制。作为中国债务增长的主体，地方融资平台/房地产链条有关的债务增长，因此都得到了相当大程度的抑制。在抑制的过程中，整个经济增速下来了，但是仍然保持了相当高的名义gdp增速，大概百分之八点几。与此同时，中国整个的利率基准，如果按国债算保持在大概3—4%的水平。相应于这个利率基准，这样一个名义gdp增速实际上是足够快的。按照桥水的观点，这是一个经典的去杠杆化的有利条件，名义gdp增速高于国债利率，形成一个利差，导致未来债务增速相对于名义GDP增速来说越来越小，债务率得以下降。
这就是我们在2013年6月份之后所看到的过程，这个过程如果稍微往前推一点，推到2015年6月份会发现一些有趣的变化。因为基数的原因，如果保持目前的社融增量，到2015年年中整个货币增速的下行就会稳定在10%左右的水平。原来M2的增速是一路下行，到2015年中可能就稳住了。尽管同期GDP增速继续下降，但名义增速仍然保持在相当高的水平。因此前推到2015年年中，中国的债务率将从上升转为走平，甚至转为下降。这个事是个非常大的事。债务率转平或者下降，意味着我们国家整个经济增长效率得到了极大提高，虽然债务率还需要相当大、相当长时间的下降，至少应该下降50个百分点的水平，才能真正进入到可持续的、健康的增长途径，但这已经是一个好的开头。
在这个过程中，对于整个宏观管理来说，其实最重要的是保持利率水平维持在低位。过去不能维持在低位，原因是软预算约束部门的存在，房地产大的资金窟窿存在。现在这些窟窿逐渐被堵住了，这就创造了降低利率的有利条件，因为降低利率不再会引起货币增速的过快上升。当然宏观管理不是万能的，降低债务率更重要的是要配套进行供给方的改革和调整，进一步增加市场力量发挥作用的领域。现在已经做了很多了，比如截断地方政府融资平台/房地产链条的资金供给，就直接改善了全社会的投资效率。比如大量国有资本的改革，各种社会改革，政府权利的下放等等，这些都是实实在在的供给方的改革。有供给方改革和没供给方的改革区别在哪儿？
英国50年代有供给方改革，当时债务率也非常高，随着私有化进程债务率很快就降下来了，经济得到了很好的发展。没有供给方的改革如日本，他们货币放得比较松，但是经济增速仍然很慢，导致日本名义gdp增速仍然低于其国债利率水平，经济去杠杆没有办法进行。所以去杠杆这个事，说起来也挺简单的，利率高了去不了，因为负担太重；不提高效率也去不了，必须有供给方改革以提高效率，这两个条件都具备了，去杠杆的过程就正在进行时。
因此我认为，目前中国是去杠杆正在进行时。这对我们资本市场的判断来说非常重要，因为去看看世界上所有国家的去杠杆的过程，如果是去杠杆顺利的话，每一个国家的股票市场在3-5年的时间，至少涨3倍以上。即便去杠杆非常不成功，像日本那样，也至少有50%的涨幅。但我觉得中国现在走在一个非常正确的道路上，无论是供给方的改革，低利率水平的维持，每一步都走得非常好，没有哪个曾经落后的大国做得这么好。因此，乐瑞虽然过去主要做固定收益产品，但是现在我们把能够配置到权益方面的资金全部都配置到资本市场。（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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