《唐毅亭專欄》已把資源全力配置到資本市場

（本文為樂瑞資產管理公司董事長唐毅亭在中金公司“人民幣新常態論壇”的發言紀要，僅代表本人觀點）

中國目前處於什麼樣的發展階段，決定了如何理解整個宏觀經濟形勢和資本市場。這個問題與中國在國際上的崛起緊密相關。一個國家從貧窮走向富裕，從年輕走向成熟，從閉關自守走向改革開放，再沒有比中國這樣一個鮮活的案列了。一個國家成長的不同階段有不同的任務和要求。盡管中國從人均收入來看還不算太高，還沒有到一萬美元，但從整個經濟結構來看，中國已經是一個成熟的製造業國家，上游是原材料國家，下游是發達國家消費體。從全球產業分工，或者是產業鏈條的利益格局來看，中國其實已經進入到了發達國家的早期階段。中國進入到發達國家早期階段的特征之一，就是劉易斯拐點到來/人口紅利消失。勞動力短缺導致勞動力工資的上漲，進而導致競爭力的相對弱化。弱化的過程中，為了保持發展速度就會在各種壓力之下提高的國家債務率，債務率大幅提高的結果是降低經濟增長效率。這也是在08年到今年上半年所發生的主要的事件。

但是從2013年中以來，到2014年年中，很多情況發生了重要的變化，比如人民銀行對非標的控制，比如43號文對地方債務的控制。作為中國債務增長的主體，地方融資平台/房地產鏈條有關的債務增長，因此都得到了相當大程度的抑制。在抑制的過程中，整個經濟增速下來了，但是仍然保持了相當高的名義gdp增速，大概百分之八點幾。與此同時，中國整個的利率基準，如果按國債算保持在大概3—4%的水平。相應于這個利率基準，這樣一個名義gdp增速實際上是足夠快的。按照橋水的觀點，這是一個經典的去槓桿化的有利條件，名義gdp增速高於國債利率，形成一個利差，導致未來債務增速相對於名義GDP增速來說越來越小，債務率得以下降。

這就是我們在2013年6月份之後所看到的過程，這個過程如果稍微往前推一點，推到2015年6月份會發現一些有趣的變化。因為基數的原因，如果保持目前的社融增量，到2015年年中整個貨幣增速的下行就會穩定在10%左右的水平。原來M2的增速是一路下行，到2015年中可能就穩住了。盡管同期GDP增速繼續下降，但名義增速仍然保持在相當高的水平。因此前推到2015年年中，中國的債務率將從上升轉為走平，甚至轉為下降。這個事是個非常大的事。債務率轉平或者下降，意味著我們國家整個經濟增長效率得到了極大提高，雖然債務率還需要相當大、相當長時間的下降，至少應該下降50個百分點的水平，才能真正進入到可持續的、健康的增長途徑，但這已經是一個好的開頭。

在這個過程中，對於整個宏觀管理來說，其實最重要的是保持利率水平維持在低位。過去不能維持在低位，原因是軟預算約束部門的存在，房地產大的資金窟窿存在。現在這些窟窿逐漸被堵住了，這就創造了降低利率的有利條件，因為降低利率不再會引起貨幣增速的過快上升。當然宏觀管理不是萬能的，降低債務率更重要的是要配套進行供給方的改革和調整，進一步增加市場力量發揮作用的領域。現在已經做了很多了，比如截斷地方政府融資平台/房地產鏈條的資金供給，就直接改善了全社會的投資效率。比如大量國有資本的改革，各種社會改革，政府權利的下放等等，這些都是實實在在的供給方的改革。有供給方改革和沒供給方的改革區別在哪兒？

英國50年代有供給方改革，當時債務率也非常高，隨著私有化進程債務率很快就降下來了，經濟得到了很好的發展。沒有供給方的改革如日本，他們貨幣放得比較松，但是經濟增速仍然很慢，導致日本名義gdp增速仍然低於其國債利率水平，經濟去槓桿沒有辦法進行。所以去槓桿這個事，說起來也挺簡單的，利率高了去不了，因為負擔太重；不提高效率也去不了，必須有供給方改革以提高效率，這兩個條件都具備了，去槓桿的過程就正在進行時。

因此我認為，目前中國是去槓桿正在進行時。這對我們資本市場的判斷來說非常重要，因為去看看世界上所有國家的去槓桿的過程，如果是去槓桿順利的話，每一個國家的股票市場在3-5年的時間，至少漲3倍以上。即便去槓桿非常不成功，像日本那樣，也至少有50%的漲幅。但我覺得中國現在走在一個非常正確的道路上，無論是供給方的改革，低利率水平的維持，每一步都走得非常好，沒有哪個曾經落後的大國做得這麼好。因此，樂瑞雖然過去主要做固定收益產品，但是現在我們把能夠配置到權益方面的資金全部都配置到資本市場。（完）

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