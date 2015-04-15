小商品城提出金融生态圈战略 拟三至五年内拥有一家银行

路透上海4月15日 - 中国浙江中国小商品城集团股份有限公司(600415.SS)周三提出“金融生态圈”战略，即围绕旗下电子商务公司，对线上线下商户提供金融服务。具体的实施计划包括在三至五年内，争取设立、收购或控股等方式拥有一家银行等。

小商品城表示，上述金融生态圈战略由其下属浙江义乌购电子商务提出，核心内容是利用义乌购及市场积累的数据，搭建大数据服务平台，通过义乌中国小商品城征信公司运作，为商户提供资信评级、投融资等大数据金融服务。

主要功能点将包括支付结汇平台、融资服务平台、资产管理服务平台和金融创新平台。

具体实施计划方面，还有征信公司在年内启动个人征信牌照申报；“义支付”争取在年内获批第三方支付牌照，获批后将启动跨境支付牌照申报，年内启动争取放开外汇结算限额的政策。

同时义乌市惠商小额贷款股份有限公司争取在年内启动上市，年内成立互联网金融服务公司，消费金融公司开始运作等。

不过公司并未给出上述计划的更多详细内容。

小商品城股票周二收报28.49元人民币，一个月来累计上涨55.94%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所 here

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。