今年中国社会消费品零售总额预计增长12%左右--商务部长

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海12月27日 - 中国商务部部长高虎城周六表示，预计今年全年社会消费品零售总额增长12%左右，消费成为拉动经济增长的第一驱动力。
商务部网站新闻稿引述他并预计，今年中国货物进出口总额增长3.5%左右，继续保持全球第一货物贸易大国地位，国际市场份额明显提升，服务贸易增长10%以上，服务外包增长25%左右。
此外，实际利用外资1,200亿美元左右，利用外资规模连续23年保持发展中国家首位。非金融类对外直接投资突破千亿美元，全口径对外直接投资达到1,200亿美元左右，即将迎来双向投资的首次平衡。
此前数据显示，1-11月，中国社会消费品零售总额同比增长12%；同期实际使用外资(FDI)1,062.4亿美元，同比增0.7%；对外非金融类直接投资898亿美元，同比增长11.9%。
1-11月中国进出口则同比增长3.4%，远低于年初制定的7.5%全年外贸增长目标。作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。(完)
参看详情，请点选中国商务部网站：here
(发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。