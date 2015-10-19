中国实体零售商持续受电商侵蚀 应专注区域发展及小型化--贝恩

路透上海10月19日 - 国际咨询公司贝恩最新调研报告指出，中国零售市场增速放缓及电子商务不断扩大规模，国内快速消费品的线下实体零售商的经营受到不小压力，建议线下零售商未来应采取收缩战略，专注于部分城市或区域以提升市场份额，或者重点发展便利店等规模较小的业态。

贝恩与凯度消费者指数在对四万户中国大陆家庭的真实购物行业进行分析后，周一发布其2015年中国购物者报告（系列二）。报告发现在整体市场增速放缓期间， 一些线下零售商门店的同店销售额甚至出现了负增长，促使零售商改变方向、重新审视其扩张计划，甚至需要关闭一些门店。

去年中国快速消费品零售市场增速仅5.4%，三年前曾高达11.8%；线下零售商大多业态，例如超市、大卖场等去年增速均在10%以下，而电子商务的增速仍高达34%。

贝恩最新报告指出，沃尔玛(WMT.N)、家乐福(CARR.PA)、联华超市(0980.HK)及大润发和欧尚的母公司高鑫(6808.HK)等大型零售商去年在大陆的同店销售增长率均出现下降。另外，家乐福、沃尔玛、永辉超市(601933.SS)等在过去两年中均关闭了一些大陆门店。

不过，贝恩报告亦表示，去年在快消品领域，中小规模零售商的增速超过了大型零售商，很多中小零售商通过在本地或特定地区建立优势，在目前这个颇具挑战性的市场环境中得以适应和生存。而类似便利店这种业态，因其经营品类与电商形成互补，因此其增速在线下零售市场上相对较快。

贝恩全球合伙人布鲁诺.兰纳认为，目前电子商务业态对线下零售商的侵蚀仍将继续，不过有一些快消品品类在线下销售更具优势，值得线下零售商重点关注，例如蔬菜鱼肉等生鲜品、烘培类食品以及低端啤酒等价格有竞争力、运输成本较高的商品。

他还指出，此次调研发现，国内在线购物者的最大共同点是喜欢趁打折期间购物和青睐进口商品，这一特点将给零售商带来重大机遇。（完）