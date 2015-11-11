新闻稿：中国10月份社会消费品零售总额同比增11% 稳中有升--统计局

二、城乡市场增速同步加快 10月份，城镇消费品零售额同比增长10.8%，乡村增长12.2%，均比上月提高0.1个百分点。 三、商品零售和餐饮消费双双提速 10月份，商品零售同比增长10.8%，增速比上月提高0.1个百分点；餐饮收入增长12.4%，提高0.3个百分点。尤为突出的是，限额以上单位餐饮收入增速提高0.7个百分点。 四、基本生活类商品平稳增长 10月份，限额以上单位服装类和日用品类商品分别增长9.8%和10.1%，增速均比上月提高1.3个百分点；粮油食品类商品增速虽比上月有所回落，但仍保持16%以上的增长。 五、汽车类商品增速提高是10月份增速提高的主要因素 10月份，限额以上单位汽车类商品同比增长7.1%，增速比上月提高4.4个百分点，拉动社会消费品零售总额增速约0.8个百分点。（完）