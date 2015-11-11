新闻稿：中国10月份社会消费品零售总额同比增11% 稳中有升--统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三发布今年10月份中国消费数据，以下为统计局在其官网刊登的10月份社会消费品零售总额情况全文与解读全文：
**2015年10月份社会消费品零售总额增长11%**
2015年10月份，社会消费品零售总额28279亿元人民币，同比名义增长11.0%（扣除价格因素实际增长11.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12612亿元，增长8.4%。 2015年1-10月份，社会消费品零售总额244359亿元，同比增长10.6%。其中，限额以上单位消费品零售额113833亿元，增长7.6%。按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额24447亿元，同比增长10.8%；乡村消费品零售额3832亿元，增长12.2%。1-10月份，城镇消费品零售额210290亿元，同比增长10.4%；乡村消费品零售额34069亿元，增长11.8%。
按消费类型分，10月份，餐饮收入3175亿元，同比增长12.4%；商品零售25104亿元，增长10.8%。1-10月份，餐饮收入26246亿元，同比增长11.8%；商品零售218113亿元，增长10.4%。
在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售11796亿元，同比增长8.3%。1-10月份，限额以上单位商品零售106854亿元，同比增长7.6%。
2015年1-10月份，全国网上零售额29484亿元，同比增长34.6%。其中，实物商品网上零售额24454亿元，增长33.0%，占社会消费品零售总额的比重为10.0%；非实物商品网上零售额5030亿元，增长43.1%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长41.2%、24.4%和36.2%。
**解读：10月份消费品市场稳中有升**
国家统计局今天发布了2015年10月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、消费品市场继续保持稳中有升态势 10月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.0%，增速比上月提高0.1个百分点；扣除价格因素，实际增长11.0%，增速比上月加快0.2个百分点。1-10月份，名义增长10.6%，增速比前三季度提高0.1个百分点；实际增长10.6%，增速比前三季度提高0.1个百分点（以下均为名义增长）。
二、城乡市场增速同步加快 10月份，城镇消费品零售额同比增长10.8%，乡村增长12.2%，均比上月提高0.1个百分点。 三、商品零售和餐饮消费双双提速 10月份，商品零售同比增长10.8%，增速比上月提高0.1个百分点；餐饮收入增长12.4%，提高0.3个百分点。尤为突出的是，限额以上单位餐饮收入增速提高0.7个百分点。 四、基本生活类商品平稳增长 10月份，限额以上单位服装类和日用品类商品分别增长9.8%和10.1%，增速均比上月提高1.3个百分点；粮油食品类商品增速虽比上月有所回落，但仍保持16%以上的增长。 五、汽车类商品增速提高是10月份增速提高的主要因素 10月份，限额以上单位汽车类商品同比增长7.1%，增速比上月提高4.4个百分点，拉动社会消费品零售总额增速约0.8个百分点。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。