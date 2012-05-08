中国一季度零售业增长放缓

4月9日，在合肥的一家超市，一名客户对产品价签作出无奈表情。 REUTERS/Jianan Yu

路透北京5月8日电---中国连锁经营协会会长郭戈平称,受国内外经济形势影响,今年一季度中国零售业营业额增长放缓,个别企业甚至出现负增长,零售业正处於由外延规模扩张向内涵增长转型的发展时期.

新华社周一晚间报导称,在新出炉的2011年连锁百强榜单上,百联集团位居榜首,苏宁电器(002024.SZ)与国美电器(0493.HK)并列第2位,华润万家、大润发、重庆商社、家乐福(CARR.PA)、百胜餐饮、沃尔玛(WMT.N)和物美分别位列第4至第10位.

"企业的真实是行业真实的基础,今年我们调整了统计口径,力求数据准确."郭戈平说.

报导称,由於数据口径发生变化,2011年连锁百强的销售规模约1.65万亿元人民币,与企业自行上报数据统计的2万多亿元比,挤掉超过17%的水份,这意味着连锁百强企业占社会消费品零售总额的比重有所降低.

郭戈平指出,这表明行业处於一个重要的转变时期.前几年转变主要由竞争压力带来,2011年以来的行业转变,更多的是由於消费者的变化带来的.城镇化步伐加快,"80後"和"90後"逐渐成为消费重要力量、中产阶层数量的扩大,都要求企业有应对的策略.

国家统计局数据显示,今年1-3月份中国社会消费品零售总额达4.93万亿元,同比名义增长14.8%.

中国商务部此前发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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