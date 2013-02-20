苏宁电器拟更名因应业务转型 主营范围增加国内快递

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海2月20日 - 中国最大家电零售商之一的苏宁电器股份有限公司(002024.SZ)周三公告称,公司拟更名为苏宁云商集团股份有限公司,以配合公司业务转型之进程,同时公司主营业务范围将增加国内快递业务.
公告指出,2011年以来,苏宁持续推进新十年"科技转型、智慧服务"的发展战略,云服务模式进一步深化,逐步探索出线上线下多渠道融合、全品类经营、开放平台服务的业务形态.
"我们认为未来中国的零售模式将是'店商+电商+零售服务商',我们称之为云商模式",公告称.
公告还指出,为加快公司开放平台的建设,充分发挥苏宁物流体系优势,进一步实现有效分工协同、资源共享,提升客户服务专业化水平,公司主营业务将增加国内快递一项.
随着国内电子商务市场的迅速发展,传统家电零售商的运营模式正日益受到京东商城,天猫等电子商务企业的挑战.苏宁电器同行、传统家电零售商国美电器(0493.HK)稍早发布预亏公告,因销售收入下滑,租金费用上升及电子商务业务亏损,预计公司2012年业绩亏损.
苏宁电器周二收报6.81元,过去一个月累计下跌9.2%.(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
路透北京3月29日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛，一线城市北京和广州3月亦再出新政，收紧调控以遏制房价过快上涨。