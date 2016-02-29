延迟退休今年出方案 钢铁煤炭去产能涉及职工分流180万人--中国人社部（更新版）

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路透北京2月29日 - 中国人力资源社会保障部部长尹蔚民周一表示，延迟退休年龄政策要“小步慢走、渐进到位”，同时“区别对待、分布实施”，今年会拿出相关方案。

他在国新办新闻发布会上并透露，钢铁和煤炭行业化解过剩产能涉及的下岗职工分流人数，初步估计分别为130万人和50万人；中央财政将拿出1,000亿的奖补资金主要用于职工安置。

“（延迟退休）现在已经有了一个方案，但是我们还要按照相关的程序，报经批准以后才能向社会广泛征求意见，原来我们说过时间表，今年会拿出方案。”尹蔚民称。

他表示，延迟退休要“小步慢走、渐进到位”，每年推迟几个月的时间，经过一个相当长的时间再达到法定退休的目标年龄；而且还要根据现在不同群体的退休年龄，从实际出发，区分不同群体的情况，分步进行实施。

尹蔚民指出，中国的养老保险是“代际赡养”，也就是现在已经工作的人要养已经退下来的人，目前的赡养比正在逐步降低，原来是3.3：1，现在已经降到2.9：1。

“再往后看，发展的形势确实非常严峻，这就对养老保险可持续发展带来巨大挑战。”他说，“基于这样的状况，我们正在对养老保险体系进行顶层设计，推进养老保险制度的改革。”

他表示，相关改革包括推进养老保险的全国统筹，多方面筹措养老保险基金，特别是要划转部分国有资本充实社保基金；如果这些综合性改革“组合拳”能够推出，在确保发放的前提下可以适当降低社保费率。

人社部研究所所长金维刚此前称，延迟退休方案将在明年正式出台。出台后会有五年左右的过渡期，或到2022年正式实施。

中国人口老龄化的趋势越来越快。去年超过60岁以上的老人已经达到了2.2亿，占比已经超过16%。

在谈到今年就业形势时，尹蔚民称，今年主要由三个方面会对就业形势产生影响：

--化解过剩产能会造成一部分职工下岗

--经济下行压力比较大，有一部分企业生产经营困难，会造成企业用工不足

--以高校毕业生为主的青年就业群体的数量还在持续增加

“今年的高校毕业生是765万人，比去年又增加了16万人，而且中职毕业生和初高中毕业以后不再继续升学的学生大约也是这个数量。青年的就业群体加在一起大约有1,500万左右，这个压力也是非常大的。”他说。

他指出，今年将多措并举妥善做好化解产能过剩当中职工的安置工作，一方面鼓励企业挖掘现有潜力，在本企业内部来安置职工，另一方面促进转岗就业创业，对符合退休条件的实行内部退养。

此外，对不能实行市场就业的困难职工，政府将开辟公益性岗位进行托底安置。（完）

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