《路透晚报》--5月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--日本3月家庭支出创40年来最大增幅，薪资增长决定未来前景

日本3月家庭支出年增率创下40年来新高，因民众赶在消费税调高前购物，同时有初步迹象显示，经济料能抵御未来数月消费下滑，支持央行的看法。周五数据显示，3月家庭支出较上年同期增加7.2%，远超过市场预估中值1.0%的增幅。

3月失业率持平于3.6%，求才求职比升至近七年高位，预示劳动市场趋紧将提升薪资水平并支撑消费者支出。

--欧元区通胀压力微升但依旧温和；制造业复苏范围扩大但法国仍疲弱

欧元区未来通胀率指标(EZFIG)3月升至93.0，3月为92.8。该指标由美国经济周期研究所(ECRI)发布。“虽然3月EZFIG指标上升，但距离早前的低位不远。因此，欧元区通胀压力尽管有小幅上升，但仍受到抑制。”ECRI首席运营官LakshmanAchuthan表示。

欧元区制造业复苏势头在第二季初加快，但工厂连续第二个月下调商品价格。德国再度走在前列，西班牙和意大利制造业出现扩张，但法国制造业仍然疲弱。Markit欧元区制造业PMI终值从3月的53.0升至53.4。

--韩国首尔两列地铁相撞，约170人受伤

韩国首尔发生两列地铁在一车站相撞事故，据新闻报导和紧急救援部门的消息，约有170人受伤，但好像没有重伤者。目击者表示，一辆列车在驶离Sangwangsimni站时，遭到另一辆进站地铁列车的追尾撞击。就在两周前，韩国刚刚发生严重的沉船事故。

--辉瑞对阿斯利康收购报价提高至1,060亿美元

美国药企辉瑞表示，已将对英国药企阿斯利康的收购报价提高至630亿英镑(1,060亿美元)，并称阿斯利康正评估该提议。该报价合每股50英镑(84.47美元)。阿斯利康稍早拒绝了一项对其估值989亿美元的报价，合每股46.61英镑。阿斯利康称，董事会将会开会讨论提案，将在适当时机做进一步宣布。

--独家：纽约检方调查交易所与高频交易商之间的关系--消息

消息人士说，纽约首席检察官办公室正在寻求交易所和其它交易平台提供讯息，以厘清他们和高频交易公司之间的关系，这是纽约检方对华尔街交易行为不公指控进行调查的一部分。其中一位消息人士周四说，首席检察官EricSchneiderman的办公室料在数日之内对交易所发出传票。

--其它数据：

* 英国4月建筑业PMI降至60.8，但为连续第12个月景气扩张

* 瑞士4月PMI升至55.8，高于路透预估的55.5。

*澳洲第一季生产者物价指数(PPI)较前季上升0.9%，较上年同期上升2.5%。路透调查预估分别为上升0.5%和2.1%。

--日本股市：收低，索尼因发布获利预警而下挫

日本股市周五回落，索尼在发布获利预警后下跌，并且在美国非农就业报告将于今日稍晚公布以前，投资者也选择谨慎观望。日股日经指数小跌0.2%，报14,457.51点；东证股价指数收平于1,182.48点。

--中国股市：因假期休市 .SSCN

--香港股市：收高且避免连续第三周下跌，博彩和铁路类股上涨

香港股市收高，免于连续第三周下跌，因博彩类股因营收改善而上涨，且增加基础设施投资的计划带动中资铁路股攀升。恒生指数收高0.6%，报22,260.67点；本周上涨0.2%。恒生国企指数收高0.2%，周线平收。.HKCN

--汇市：美元在美国就业报告出炉前微升，英镑涨势停滞

美元兑一篮子主要货币自三周低点微升，市场预期美国就业报告强劲，将会打消一些本周稍早疲弱的经济成长报告所带来的失望情绪。在美国就业报告公布前，市场交投偏淡。美元指数升0.1%，至79.594，周四一度跌至79.414，为4月11日以来最低水准。美元兑日圆升0.15%，报102.50，接近2月以来交投区间的中间线。欧元兑美元跌0.1%，报1.3855，英镑兑美元则持平于1.6895美元，周四曾触及近五年高位1.6921。

--欧元债市：德债收益率跌至11个月低点，因乌克兰紧张情势升级

德国公债收益率(殖利率)跌至11个月来低位，因乌克兰部队发动攻击，企图收复亲俄分离主义势力占领的城镇，但美国即将公布就业报告，令债市波动受限。0836GMT，10年期德债收益率报1.465%，此前最低跌至1.454%。

--国际油市：布兰特油价升至108美元上方，关注美国就业数据

布兰特油价升至108美元上方，但本周有可能创四个月来最大单周跌幅，因美国和利比亚供应增加，而中国需求前景低迷，均打压油价。0821GMT，布兰特原油转跌为升0.44美元，至每桶108.20美元。美国原油涨0.45美元至99.87美元。

--金属期市：伦铜可能创下七周来最大周线跌幅，因美国缩减购债

伦敦期铜变动不大，但可能会录得七周来最大的周线跌幅，此前美联储撤回流动性，而铜市场预计也将因中国假日和美国就业报告即将发布而保持清淡状态。0824GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜扳回跌幅，上涨0.20%报每吨6,658.00美元。

--全球金市：或连续第二周收低，因美国经济好转和ETF抛盘

金价持稳，此前连续两日下跌，本周料录得过去三周以来连续第二次跌幅，因市场对美国经济的乐观情绪升温，且全球最大黄金上市交易基金(ETF)抛盘。0828GMT，现货金报每盎司1,284.10美元。美国期报每盎司1,284.3美元。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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