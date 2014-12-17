未来三年中国银行业收入及盈利增长率降低 增幅少于两成--调查

路透香港12月17日 - 根据中国银行业协会与国际会计和谘询公司普华永道联合调查报告显示，未来三年中国银行业收入及盈利增长率降低，增幅少于两成。

报告指出，随着中国经济增速下行，国内银行业已在作准备，以面对新一轮发展的来临。市场普遍已有共识，于未来三年，国民生产总值增长、银行界的收入及盈利将会受制，在房地产市场平滑及多项社会经济改革影响下，内需消费及技术创新将会成为经济发展的主要动力。

该份名为中国银行家调查报告，反映近1,200位银行高级管理人员的回应及深入访谈所得的见解。是项调查审视中国经济结构重整的成效，以及其为银行业带来的机遇与挑战。

罗兵咸永道中国金融服务业主管容显文说，“金融体制及财税体体制的改革将会为中国经济带来深远的影响，其中最受银行家关注的就是利率自由化，而互联网金融及民营银行的兴起亦备受密切注意。近半数受访者认为，互联网金融令传统银行的存款分流；三成受访者则认为互联网金融将资金成本拉高。”

他并指出，面对利率市场化的挑战，银行业需要进一步改善其资产负债管理，今年开始面对互联网和减息的冲击后，大部分银行已经开始醒觉。

报告指出，银行家认为，互联网金融机构在方便及成本方面较传统金融机构优胜，而后者则在风险管理及客户群规模方面较佳。因此，银行家亦正加强建立电子银行业务的渠道，致力与互联网服务机构建立策略合作关系。

半数受访银行家认为，加强规管互联网金融非常重要，他们期望中国人民银行及其他监管机构（如中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会）能加强监管。

约七成受访银行家预期于未来三年，中国国民生产总值增长率将会低于7.5%，而超过七成半受访者预料房地产价格或交易量不会上升。银行家普遍预计，未来三年银行业收入及盈利增长率会减低，大多数估计增幅不会高于两成。

纵使如此，银行家对过去一年实施的宏观经济政策态度乐观，八成以上受访者相信，目标性货币宽松政策已达正面效果。

罗兵咸永道中国银行业和资本市场部主管梁国威指出，“调查结果显示银行业正处于多变之秋，许多银行正进行大规模改革，大部分都期望能国际化，使之能跟随客户迈向国际。半数受访者仍选择以香港、澳门或台湾作为国际化的起步点，主要是依靠这些地区的支付及结算业务有助他们进军海外市场。”

银行业认为，拓展海外市场的最大障碍是人才储备不足（69.8%），其他障碍包括缺乏海外市场信息（61.1%）及对策略规划经验不足（59%）。

而银行业不良贷款增加的趋势预料将会持续，在房地产的不良率尤其高企，主要受产能过剩及污染及能源密集型产业的影响。

另一方面，银行家对不良贷款准备方面则较乐观，七成半受访者预期拨备覆盖率可达250%以上。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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