中国今年进口越南大米或激增--报导

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透河内3月19日电---《越南农业报》周一援引越南行业官员的说法报导称，中国今年可能从越南进口至少100万吨大米，将是2011年进口量的三倍多。
越南食品协会主席Truong Thanh Phong向该报表示，3月上半月，出口商向中国出售了26万吨大米。
越南海关数据显示，2011年，中国从越南进口大米30.9万吨，较2010年进口量12.45万吨增长了约150%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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