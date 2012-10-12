2012中国富豪榜富豪财富整体缩水

路透上海10月12日电---全球知名财经类杂志《福布斯》周五公布其2012中国富豪排行榜,上榜400名富豪的前100位中国富豪总资产较上年缩水7%,降至2,200亿美元,来自新能源、房地产等行业的富豪缩水明显.而中国饮料大王娃哈哈集团创始人宗庆后家族重归首富位置.

今年跻身前五位的中国富豪分别为百度(BIDU.O)董事长兼首席执行官李彦宏(财富为81亿美元)、万达集团董事长王健林(80亿美元)、腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾(64亿美元)、龙湖地产(0960.HK)董事长吴亚军(62亿美元).

去年福布斯中国首富--三一集团董事长梁稳根的财富缩水37%至59亿美元,排名降至第六位.排名第七位是东方希望集团的刘永行(58亿美元),去年其排名第三位.第八至第十位的富豪是恒大地产(3333.HK)董事长许家印(49亿美元)、碧桂园(2007.HK)副主席杨惠妍(44亿美元)及世茂集团董事长许荣茂(40亿美元).

"2012年是富豪财富缩水的一年,"福布斯中文版总编辑周健工表示,全球经济不景气及中国增长放缓,确实给不少中国顶级富豪造成损失.

去年超过10亿美元资产的中国富豪有146位,今年减至113位.去年上榜名单中的91位富豪今年未能上榜.

他说,部分产能过剩明显的行业,例如新能源、纺织服饰及钢铁业,竞争加剧令身处其中的富豪们日子过得并不是那麽好.而国内房地产调控亦影响到房地产及工程机械等相关行业的企业家.

饱受海外贸易摩擦及产能过剩之苦的太阳能产业,已令一些富豪财富缩水严重,如尚德电力STP.N执行董事长施正荣,向日葵(300111.SZ)董事长吴建龙等本次均未入榜中国富豪榜.而森马服饰(002563.SZ)董事长邱光和家庭今年财富缩水近六成,排名从去年的第10位下降至37位.

不过一些富豪的财富出现逆市成长,例如最近因斥资26亿美元收购美国影院运营商AMC而声名鹊起的万达集团王健林,今年财富增长逾一倍;阿里巴巴集团回购雅虎(YHOO.O)股份,反倒让阿里巴巴董事局主席马云财富升值1.3倍,排名升至11位.

福布斯上海分社社长范鲁贤还指出,即使在竞争相当激烈的电子行业,亦有黑马脱颖而出,例如瑞声科技(2018.HK)总裁潘政民,"他成功地与好的夥伴在一起,那就是苹果(AAPL.O)."

瑞声科技已成为苹果指定的声学部件供应商.潘政民夫妇2012年财富增长一倍至132.3亿元人民币,排名亦由116位增至35位.至9月底,瑞声科技过去一年的股价累计上涨65%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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