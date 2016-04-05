加拿大央行高级副总裁称欢迎中国经济转型 但这可能带来风险

路透温哥华4月5日 - 加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins周二表示，欢迎中国经济向更可持续的成长转型，但这可能需要时间并会经历经济和金融波动。

Wilkins称，源自中国的冲击对加拿大经济的影响可能较小。加拿大将主要受到大宗商品价格和贸易下降的影响，但该国银行业者对中国没有直接曝险。

“中国经济增长降至更可持续的速度不仅是不可避免的，还是可取的，”Wilkins详细谈及中国经济从出口驱动向国内消费支撑型转变面临的挑战时说。

“中国过去15年采取的经济战略不能永远坚持下去。”

她指出，总体来说加拿大能很好地掌控中国经济转型带来的风险。

加拿大央行下周将举行利率会议。外加预期该央行将维持利率不变，并更新包括政府支出举措在内的经济预估。

Wilkins说，加拿大央行研究人员做的模拟显示，如果中国经济增长比该央行预期低一个百分点，就会对加拿大经济增长构成0.1个百分点的拖累。

如果美国经济增长比预期低一个百分点，那么对加拿大经济的拖累会增加六倍。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

加拿大统计局周二公布的数据显示，1月加拿大与中国的双边贸易额只有54亿加元(41亿美元)，同期与美国的贸易额则高达636亿加元。

Wilkins称，央行研究显示，中国经济未来15年平均年增速可能在6%左右。即便中国经济成长放缓，且对自然资源的依赖降低，但大宗商品需求仍应旺盛，这对加拿大有利。

她说，围绕中国前景的不确定性最近对投资者信心的影响大得令人意外，人民币突然大幅贬值可能扰乱全球金融体系。

中国股市去年夏季大跌，今年1月再次遭遇抛压，令金融市场感到不安。中国2015年经济增长率降至25年低点，不过政府已经承诺不会硬着陆。(完)