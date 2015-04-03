中国保监会称无风险利率下行给险资较大挑战 增强风险意识

路透上海4月3日 - 中国保监会副主席陈文辉近日表示，当前保险资金运用面临的风险挑战前所未有，全行业要增强防范风险的意识。无风险利率下行将给保险资金运用带来较大的风险挑战。

据保监会网站，他在近日召开的工作会议上指出，长期看，在市场利率下行时，保险公司面临较大的再投资风险，不仅容易形成利差损风险隐患，还增加风险管理的难度。当前还需要特别关注部分金融产品信用风险、地方融资平台风险、境外投资风险、股票债券等市场波动风险等问题和风险隐患。

他强调，目前保险业内部分机构风险管理不健全、内控机制不到位，操作风险、道德风险等问题较为突出。投资冲动与投资能力不足、风控薄弱之间的矛盾依然存在。有些保险机构高杠杆、高风险运作，过度聚集“资金资源”等问题依然严峻。大力发展短期理财型产品，负债端成本高企，倒逼保险资金不得不“短钱长配”、“风险错配”，甚至铤而走险。

他说，近年来，保监会推进保险资金运用市场化改革，把更多投资选择权和风险责任交还给市场主体，业内多元化的资产配置格局基本形成。保险资金配置空间已由传统领域扩展至现代金融领域，由虚拟经济扩展到实体经济、由国内市场扩展到国际市场。

他透露，去年保险业投资收益创五年来最好水平。2014年，国内保险资金运用财务收益率6.30%，综合收益率9.17%，双双创近五年来最好水平。

陈文辉认为，在新常态经济背景下，保险资金运用面临着前所未有的发展机遇，而把握机遇的关键在于创新。要研究探索适合保险资金特性的投资模式；加大力度推进保险资金运用产品创新、机构创新等。（完）

(发稿 林琦 审校 黄凯)

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